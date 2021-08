Sai Life Sciences abre nova instalação de Biologia Exploratória em seu campus integrado de P&D situado em Hyderabad, na Índia

Dando prosseguimento ao crescimento agressivo da empresa em seus serviços de biologia, as novas e modernas instalações agregam serviços de biologia in vitro e in vivo, DMPK, toxicologia e um viveiro. As instalações aumentam tanto seus recursos quanto a capacidade para implementar plataformas e tecnologias de ponta para acelerar os programas integrados de descoberta de medicamentos.

Modelo de entrega integrado Boston-Hyderabad

A Sai Life Sciences tem ampliado continuamente suas capacidades biológicas para complementar sua sólida base em química médica, DMPK e toxicologia para apoiar seus clientes ao longo de toda a jornada de descoberta de medicamentos, desde a identificação de objetivos e a validação até o IND. Em 2019, a empresa abriu sua primeira instalação internacional de P&D com um laboratório de biologia em Boston, nos EUA. O laboratório Boston Biology Lab foi projetado para oferecer às empresas de biotecnologia e start-up da região serviços de biologia para atender às necessidades de biologia exploratória e personalizada.

O modelo de prestação integrado de serviços de biologia tem como objetivo oferecer aos clientes uma solução ideal em termos de experiência, velocidade e custo. Nesse modelo, o trabalho exploratório crítico que envolve uma estreita colaboração com os clientes é realizado no laboratório de Boston e, posteriormente, os ensaios estabelecidos são transferidos tecnologicamente para Hyderabad para obter um maior rendimento. A transferência de tecnologia contínua e rápida entre os centros é obtida por meio de uma organização global unificada e uma infraestrutura que se adapta a ambos os centros. Incentivada pelo sucesso inicial do modelo integrado Boston-Hyderabad, a empresa planeja expandir a sua capacidade em ambas as sedes nos próximos meses.

Os serviços de descoberta da empresa oferecem suporte uma ampla gama de empresas inovadoras globais, desde start-ups a grandes empresas farmacêuticas, em um conjunto diversificado de áreas terapêuticas, que incluem a oncologia, o sistema nervoso central, os antivirais e a inflamação, entre outras. Com um sólido histórico de relações duradouras com os clientes de mais de 10 anos em média, a Sai Life Sciences realizou mais de 35 programas em diferentes fases clínicas (desde IND até a Fase III), com um tempo médio de resposta desde o sucesso/entrega até o candidato de 18 meses.

As novas instalações culminam a jornada da empresa para unificar suas capacidades de descoberta, desenvolvimento em fase inicial e tardia e recursos de fornecimento clínico em um único campus de 13 acres que abrange mais de 1.000 cientistas, oferecendo um valor integrado em escala.

Sobre a Sai Life Sciences

A Sai Life Sciences é uma CRO-CDMO de serviço completo que trabalha com empresas farmacêuticas e biotecnológicas inovadores de todo o mundo para acelerar a descoberta, o desenvolvimento e a comercialização de pequenas moléculas complexas. Durante mais de duas décadas, a Sai Life Sciences tem proporcionado sistematicamente soluções rentáveis e de alta qualidade aos seus diversos clientes, que abrangem empresas biotecnológicas e farmacêuticas pequenas, médias e grandes. Atualmente, a empresa conta com mais de 2.200 funcionários em suas instalações na Índia, Reino Unido e EUA. https://www.sailife.com

