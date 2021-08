Sai Life Sciences ouvre une nouvelle installation de biologie de découverte sur son campus intégré de R&D à Hyderabad, en Inde

Lors de l'annonce, Krishna Kanumuri , PDG de Sai Life Sciences, a déclaré : « Cette nouvelle installation marque l'aboutissement d'un parcours entamé il y a deux ans, visant à créer une valeur différenciée pour nos clients du domaine de la découverte grâce à un modèle de prestation intégré à Boston et à Hyderabad. En leur offrant le meilleur du talent, de la technologie, des services complémentaires et de l'efficacité, nous sommes certains d'apporter une valeur unique à nos clients et nous sommes disposés à accepter des mandats de recherche intégrée, à grande échelle. »

Dans le cadre de la croissance agressive des services de biologie de l'entreprise, la nouvelle installation ultramoderne abrite des services de biologie in vitro et in vivo élargis, les services de pharmacocinétique (DMPK), de toxicologie et un vivarium. L'installation augmente à la fois ses capacités et son aptitude à déployer des plateformes et des technologies de pointe pour accélérer les programmes intégrés de découverte de médicaments.

Modèle de prestation intégrée Boston-Hyderabad

Sai Life Sciences ne cesse d'augmenter ses capacités de biologie pour compléter ses bases solides en chimie médicinale , pharmacocinétique (DMPK) et en toxicologie afin de soutenir ses clients tout au long du processus de découverte de médicaments, d'identification des cibles et d'autorisation de la PNMR (présentation de nouveau médicament de recherche). En 2019, l'entreprise a ouvert sa première installation internationale de R&D avec un laboratoire de biologie à Boston, aux États-Unis. Le laboratoire de biologie de Boston est conçu pour offrir aux start-ups et aux sociétés de biotechnologie de la région des services de biologie afin de répondre aux besoins de biologie exploratoires et personnalisés.

Le modèle de prestation intégrée en biologie vise à fournir aux clients une solution optimale en termes d'expertise, de rapidité et de coût. Dans ce modèle, les travaux exploratoires critiques impliquant une collaboration étroite avec les clients sont effectués dans le laboratoire de Boston, après quoi la technologie relative aux tests établis est transférée à Hyderabad pour un meilleur rendement. Un transfert de technologie rapide et transparent entre les sites est réalisé grâce à une organisation mondiale unifiée et à une infrastructure correspondante sur les deux sites. Encouragée par le succès initial du modèle intégré Boston-Hyderabad, la société prévoit d'accroître sa capacité sur les deux sites dans les mois à venir.

Les services de découverte de l'entreprise soutiennent un large éventail de sociétés novatrices internationales, des start-ups aux grandes sociétés pharmaceutiques, dans des domaines thérapeutiques divers, notamment l'oncologie, le SNC, les antiviraux et les inflammations. Forte d'excellents antécédents en matière de relations durables avec ses clients (en moyenne plus de 10 ans), Sai Life Sciences a fait avancer plus de 35 programmes à différentes phases cliniques (de la PNMR à la phase III) avec un délai d'exécution moyen entre la phase d'essai (Hit/Lead) et la phase de sélection (Candidate) de 18 mois.

Cette nouvelle installation est l'aboutissement de la démarche de l'entreprise visant à unifier ses capacités en matière de découverte, de développement précoce et avancé et d'approvisionnement clinique sur un seul campus d'environ 5 hectares abritant plus de 1 000 scientifiques, afin de fournir une valeur intégrée à grande échelle.

