Sai Life Sciences agrandit sa gamme de plateformes d'analyse cellulaire à Cambridge, au Massachusetts

L'expansion de sa suite de capacités coïncide avec le premier anniversaire du site de Cambridge et l'ajout d'une plateforme de dépistage riche en contenu Opera Phenix, le cytomètre de flux FACSCelesta et le trieur de flux FACSMelody. Cela lui permettra de mieux servir les start-ups et les entreprises de biotechnologie régionales, en particulier dans le cadre de projets portant sur l'innovation biologique dans les domaines de l'oncologie, des neurosciences et des maladies rares.

Au cours des douze derniers mois, le laboratoire a mené tout un éventail de projets, dont des études de validation de cibles génétiques et pharmacologiques, des études de validation de réactifs. Le site a également mis au point des tests divers pour ses clients, notamment des essais d'interaction avec des cibles cellulaires et des évaluations in vitro de biomarqueurs.

La Dre Katherine Yen, fondatrice et PDG d'Auron Therapeutics, a déclaré ceci au sujet de sa collaboration avec Sai Life Sciences : « En plus du bon déroulement de leurs expériences et de leur ponctualité dans la remise des données, leur expertise technique a contribué à la conception expérimentale et à l'interprétation des résultats. Cela nous a permis de rapidement générer des données critiques pour nos programmes de découverte de médicaments. »

Faisant écho aux propos de la Dre Yen, le Dr Al Schroeder, cofondateur et directeur de la recherche et développement à Eikonizo Therapeutics, a expliqué : « L'équipe de Sai a rapidement élaboré un plan de travail et lancé les expériences, comblant nos besoins en développement de tests. Leur présence à Cambridge a grandement accéléré le projet. Nous sommes très heureux de leur rigueur et de leur rapidité, et nous continuerons certainement de travailler avec eux. »

Occupant une surface de 790 mètres carrés au cœur de l'écosystème biotechnologique de Cambridge, à Boston, le laboratoire de Sai à Kendall Square permet aux entreprises de biotechnologie locales de collaborer fréquemment et en personne avec les scientifiques de Sai. Cette collaboration se traduit également par une réduction des durées de cycle et, en conséquence, une accélération de la recherche externe. Grâce à l'objectif exploratoire du laboratoire, les clients peuvent externaliser des projets biologiques complexes qui nécessitent une conception expérimentale plus fluide ainsi qu'une prise de décision en temps réel. Une plus grande équipe biologique basée en Inde accompagne l'équipe de Cambridge. Toutes deux travaillent en tandem pour présenter aux clients une solution optimale du point de vue de la vitesse, des coûts et des talents.

En parlant des plans de l'entreprise, Krishna Kanumuri, président-directeur général de Sai Life Sciences, a déclaré : « Nous sommes engagés à aider nos clients à faire progresser avec succès leurs portefeuilles de découvertes internes. Nous investissons des ressources considérables pour fournir un service de calibre mondial dans la région de Boston. L'ajout de ces nouvelles capacités n'est qu'une étape de plus dans notre plan de croissance stratégique. De nouveaux ajouts importants sont prévus sous peu. »

Un intermédiaire important, le laboratoire de Cambridge facilite l'intégration des autres services que l'entreprise propose au Royaume-Uni et en Inde. Ceux-ci couvrent le continuum de la découverte et de la mise au point de médicaments, notamment dans les domaines suivants : chimie médicinale, métabolisme et pharmacocinétique des médicaments, toxicologie, chimie des procédés, développement analytique et fabrication à l'échelle commerciale.

Sai Life Sciences est un façonnier (CDMO en anglais) intégrant tous les services, dont l'objectif est d'apporter son soutien au lancement de 25 nouveaux médicaments d'ici à 2025. L'entreprise collabore avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes à l'échelle mondiale, accélérant ainsi la découverte, la mise au point et la fabrication de petites molécules complexes. Façonnier spécialisé, Sai Life Sciences a soutenu un ensemble diversifié de programmes de développement de nouvelles entités chimiques, créant sans relâche de la valeur grâce à sa qualité et à sa réactivité. À l'heure actuelle, l'entreprise travaille avec sept des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques, mais aussi avec plusieurs petites et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com

