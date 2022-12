Sai Life Sciences publie son rapport 2022 sur la durabilité

HYDERABAD, Inde, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, l'un des principaux organismes mondiaux de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CRO/CDMO), a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport 2022 sur le développement durable, qui a été élaboré conformément aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI). Sur le thème « organiser le succès du développement durable », le rapport décrit les efforts de la société pour réduire progressivement l'écart entre la connaissance et la pratique en abordant de manière proactive les questions matérielles liées au développement durable. Lisez le rapport complet ici. Lire le rapport complet ici.

Sai Life Sciences releases its Sustainability Report 2022

À l'occasion de cette annonce, Krishna Kanumuri, PDG de la société, a déclaré : « Dans un contexte de changement climatique et de reconnaissance de l'urgence de la mise en œuvre des objectifs de développement, Sai Life Sciences continue de transformer ses promesses en actions dans sa quête de durabilité. Notre rapport 2022 sur la durabilité reflète les efforts soutenus déployés dans les domaines de l'économie, de l'environnement et du social, et réitère notre philosophie : améliorer les choses ensemble. »

Ce troisième rapport publié par Sai Life Sciences révèle des progrès significatifs dans de multiples domaines. Voici quelques-uns des faits les plus marquants :

Les objectifs de développement durable (ODD) de l'entreprise avaient été définis en 2019 avec une période de trois ans se terminant en 2022. En intégrant les enseignements tirés de cette période, l'entreprise est en train d'envisager des objectifs et des cibles pour la prochaine phase de son évolution.

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est une organisation de CRO-CDMO intégrant tous les services qui travaille avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes dans le monde entier, accélérant la découverte, le développement et la fabrication de petites molécules complexes. L'entreprise compte plus de 2 200 employés répartis sur ses sites en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/

