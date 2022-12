Sai Life Sciences veröffentlicht seinen Nachhaltigkeitsbericht 2022

HYDERABAD, Indien, 6. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, ein führendes weltweit tätiges Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRO/CDMO), gab heute die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2022 bekannt, der gemäß den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt wurde. Unter dem Motto „Organising for Sustainability Success" beschreibt der Bericht die Bemühungen des Unternehmens, die Kluft zwischen Wissen und Handeln zu verringern, indem es sich proaktiv mit den wesentlichen Themen der Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

Krishna Kanumuri, CEO und Geschäftsführer, kommentierte die Bekanntgabe mit den Worten: „Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Erkenntnis, dass die Umsetzung der Entwicklungsziele dringend erforderlich ist, setzt Sai Life Sciences in seinem Streben nach Nachhaltigkeit weiterhin seine Versprechen in die Tat um. Unser Nachhaltigkeitsbericht 2022 spiegelt die anhaltenden Bemühungen in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Soziales wider und bekräftigt unser Motto – Make it Better Together (Es gemeinsam besser machen)."

Der dritte von Sai Life Sciences veröffentlichte Bericht zeigt bedeutende Fortschritte in mehreren Bereichen. Hier sind einige der Höhepunkte:

Erhalt der Silbermedaille bei der Bewertung der Nachhaltigkeit des Unternehmens durch EcoVadis mit einer Verbesserung der Punktzahl von 57 auf 63

Erhalt der LEED-Gold-Zertifizierung für das Forschungs- und Technologiezentrum (R&T) in Hyderabad

Steigerung der Nutzung erneuerbarer Energien in der Produktion von 53 % auf 67 %

Erhalt der Zertifizierung des Energiemanagementsystems nach ISO 50001:2018 für die Produktionseinheit in Bidar

Auszeichnung als CII Excellent Energy Efficient Unit das dritte Jahr in Folge für die API-Produktionseinheit in Bidar

Qualifizierung für das United Nations Global Compact (UNGC) Active Level auf der Grundlage der Fortschrittsmitteilung (COP)

Im Rahmen seiner organisatorischen Transformationsinitiative Sai Nxt erzielte das Unternehmen bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsagenda:

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) des Unternehmens wurden 2019 mit einem dreijährigen Zeitrahmen festgelegt, der im Jahr 2022 endet. Auf der Grundlage der in diesem Zeitraum gewonnenen Erkenntnisse ist das Unternehmen nun dabei, Ziele und Vorgaben für die nächste Phase seiner Reise zu entwickeln.

