Sai Life Sciences se torna signatária do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC)

HYDERABAD, Índia, 27 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Sai Life Sciences, uma organização líder global em pesquisa, desenvolvimento e fabricação por contrato (CRO/CDMO), anunciou hoje que passou a ser signatária do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC), a maior iniciativa de sustentabilidade do mundo. Como signatária, a Sai Life Sciences se comprometeu a adotar os dez princípios da UNGC sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, reforçando o compromisso da empresa com a responsabilidade corporativa e a sustentabilidade.

Ao fazer o anúncio, Krishna Kanumuri, CEO e diretor administrativo disse: "À medida que buscamos nossa visão e crescimento dos negócios, integramos conscientemente nossas responsabilidades sociais, ambientais e de governança. Comprometemo-nos a implementar os dez princípios da UNGC e torná-los parte da estratégia, da cultura e das operações do dia a dia de nossa empresa. Isso nos ajudará a fortalecer nossa agenda de sustentabilidade e também acelerar nosso progresso para atingir nossos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODSs)."

Nos últimos dois anos, a Sai Life Sciences realizou investimentos e avanços significativos para promover sua agenda de sustentabilidade como parte de sua iniciativa de transformação organizacional, Sai Nxt. Alguns dos destaques dignos de nota são:

Sobre a Sai Life Sciences

A Sai Life Sciences é uma CRO-CDMO de serviço completo que trabalha com empresas farmacêuticas e biotecnológicas inovadores de todo o mundo para acelerar a descoberta, o desenvolvimento e a comercialização de pequenas moléculas complexas. Durante mais de duas décadas, a Sai Life Sciences tem proporcionado sistematicamente soluções rentáveis e de alta qualidade a seus clientes diversificados, que abrangem empresas biotecnológicas e farmacêuticas de pequeno, médio e grande porte. Atualmente, a empresa conta com mais de 2.200 funcionários em suas instalações na Índia, no Reino Unido e nos EUA. A Sai Life Sciences é uma empresa privada que conta com o apoio de investidores globais, como TPG Capital e HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com.

