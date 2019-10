Saiba como usar corretamente a memória do celular com dicas do Portal Celular Online

CURITIBA, Brasil, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Muitas são as tentativas das pessoas de prolongarem ou aumentarem a memória de seus celulares, mas, infelizmente, por mais que você faça de tudo, ainda assim o celular consome bastante memória, porque parte do que você faz nele fica armazenado como cookies, podendo comprometer outros arquivos e até a própria memória do aparelho.

O Portal Celular Online mostra algumas dicas para você usar melhor a memória do seu celular sem prejudicar seus arquivos e ainda facilitar a utilidade dele durante o dia a dia.

1. Faça atualizações constantes

Todos os aparelhos, principalmente, os modelos mais recentes, recebem atualizações de software constantemente para a melhoria da funcionalidade do celular. Se você não está recebendo as atualizações, verifique manualmente nas configurações do seu aparelho e busque por "Atualizações". Dessa forma, você atualiza seu telefone e ainda tem a oportunidade de corrigir alguns bugs e legs, ocupando menos espaço na memória física do seu celular.

2. Backup

Lembre-se sempre de fazer um backup das configurações de fábrica de seu aparelho quando ele não estiver funcionando bem. Assim você evita de perder seus arquivos. O backup apaga tudo e seu telefone fica restaurado como novo. Mas faça isso em último caso mesmo e não se esqueça de salvar todos os seus arquivos antes em uma conta de e-mail verificada ou em um cartão de memória externo.

3. Seja seletivo com o que você baixa

Muitas pessoas têm mania de baixar qualquer aplicativo ou qualquer arquivo sem verificar antes o tamanho ou quanto espaço ele vai tomar de espaço na memória do celular, causando sérios impactos posteriormente, podendo comprometer o aparelho até com vírus. Por isso, antes de fazer download, verifique as especificações do arquivo. Outra dica super útil também é desinstalar arquivos que você quase não utiliza, aqueles que a gente acaba baixando por impulso ou comodismo. São esses mesmo que ficam consumindo a memória do celular pouco a pouco a cada atualização, podendo comprometer seriamente as configurações dele.

4. Reiniciação

Reinicie o aparelho sempre que ele estiver lento ou travando. Dessa forma você estará destravando os bugs e eliminando possíveis cookies que estejam comprometendo a funcionalidade da tela.

5. Root

Realize um root no seu aparelho, mas somente se eu aparelho tiver sistema operacional Android. Isso fará com que as modificações feitas por terceiros no sistema sejam varridas, otimizando assim a memória e também a velocidade do seu celular.

6. Otimização do celular

Utilize de arquivos para otimizar seu aparelho, seja ele para varredura ou antivírus. Em qualquer sistema operacional você encontra diversos aplicativos na loja para otimizar a memória RAM do seu celular.

7. Organize o seu aparelho

Seu celular é como se fosse um computador nas suas mãos, por isso, organize direitinho as telas iniciais dele, crie pastas para todos os seus aplicativos e arquivos e deixe visível somente os que você mais usa frequentemente.

8. Cuide de seus aplicativos

Saiba que cada aplicativo que você tem baixado no seu celular consome um tanto de memória, por isso, verifique-os com frequência para saber se deve excluí-los ou não, para preservar espaço de memória.

9. Utilize recursos externos

Utilize de um cartão microSD para expandir a memória do seu celular, caso o seu aparelho ofereça esse recurso. Em aparelhos mais antigos e com pouca memória, o aconselhável seria você usar somente a memória do cartão para coisas pessoais e preservar a memória RAM do aparelho para as atualizações dos aplicativos.

10. Transfira arquivos

Se você tem costume de baixar muita coisa no celular, principalmente arquivos PDF, vídeos, fotos, músicas; tente transferir tudo para um computador, tablet, HD externo ou pendrive; assim seu celular fica mais leve. Preserve a memória do seu celular para coisas mais emergentes e de necessidade, pois caso contrário, você pode ficar na mão quando mais precisar.

