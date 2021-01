Saiba mais sobre a higienização da pele no Verão

SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Mesmo quem não tem a pele oleosa pode sentir um aumento na oleosidade durante o verão. A alta das temperaturas e a exposição ao sol podem aumentar a produção de sebo, causando suor excessivo e maior contato com impurezas. Isso deixa a pele com um aspecto brilhoso e desidratado.

Essas impurezas são agentes externos, como areia, cloro e poluição, que obstruem os poros da pele e causam o surgimento de cravos e espinhas. A falta de cuidados na exposição ao sol ainda pode, a longo prazo, causar ressecamento e até o envelhecimento precoce da pele. Para evitar esses efeitos e garantir uma pele bonita e saudável durante o verão, a solução é caprichar na limpeza, higienizando a pele com frequência e, o mais importante, com o sabonete adequado.

Cada tipo de pele tem necessidades diferentes nesse período. As oleosas, por exemplo, precisam de uma limpeza mais profunda, que mantenha a pele limpa e controle o brilho e a produção de sebo. Já as secas precisam de mais atenção ao ressecamento, então o sabonete precisa ajudar também na hidratação.

Dermotivin, a linha de higienizadores da Galderma, oferece limpeza profunda e eficaz para todos os tipos de pele, com produtos específicos que consideram os cuidados necessários para cada uma. Os itens estão disponíveis em barra, líquido ou espuma.

É importante destacar que um dermatologista deve ser sempre consultado para identificar as melhores opções de cuidados com a pele, conforme suas características. Além disso, durante o verão, é essencial manter a rotina completa de skincare, também com hidratação e proteção solar. Com isso, há todos os elementos para curtir o verão com a pele mais bonita e saudável.

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

