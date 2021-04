Saiba mais sobre a presença de fungos nas unhas

SÃO PAULO, 9 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Vários fungos podem estar envolvidos no desenvolvimento da micose de unha. Com diversos tamanhos e proliferados por meio de ambientes distintos, eles causam infecções prejudiciais à saúde. Sejam eles encontrados nas unhas dos pés ou das mãos, todos devem ser combatidos com a mesma seriedade.

Segundo a dermatologista Dra. Tatiana Yumi (CRM-RJ 52.78706-0), "As unhas dos pés são as que mais tendem a sofrer com a infecção fúngica, uma vez que o uso de calçados fechados aumenta a umidade do local e acaba favorecendo a instalação e proliferação dos fungos, causando lesões nas unhas".

Além de ambientes quentes e úmidos, outros fatores podem propiciar a micose: idade, microtraumas nas unhas, sistema imunológico debilitado, diabetes, histórico familiar e má circulação do sangue são alguns deles. Pode parecer bobagem ter micose, mas para quem tem um desses fatores de risco, a doença pode alcançar um nível muito mais grave.

A dermatologista explica: "Quem tem diabetes, por exemplo, corre um risco maior de desenvolver feridas que não cicatrizam podendo ocasionar sérios problemas de saúde. Esses fungos podem atingir até o tecido ósseo em pessoas acometidas por diabetes e que não tratam a micose".

E nas unhas das mãos não é diferente. As famosas unhas de fibra de vidro ou gel, podem causar mais facilmente as chamadas infiltrações que propiciam o acúmulo de fungos. Isso ocorre quando é deixado um espaço entre a unha artificial e a natural, gerando umidade. Mas, vale ressaltar que não é só nesses casos que a micose pode ocorrer, unhas naturais também podem sofrer com a doença.

O Loceryl® Esmalte oferece um tratamento completo para micose de unha, pois penetra em todas as camadas da unha, evita que fungos se espalhem entre as unhas e elimina os fungos dentro, ao redor e embaixo da unha¹. Esse esmalte terapêutico tem o poder de eliminar os fungos durante sete dias com apenas uma aplicação semanal²* e ainda pode ser usado com esmaltes cosméticos³**. O mais importante é ter uma avaliação do médico dermatologista para o diagnóstico correto da doença e o tratamento mais adequado para cada caso.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800- 155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

¹ Ghannoum M, Sevin K, Sarkany M. Amorolfine 5% Nail Lacquer Exhibits Potent Antifungal Activity Compared to Three Acid-Based Devices Indicated for the Treatment of Onychomycosis: An In Vitro Nail Penetration Assay. Dermatol Ther (Heidelb). 2016 Mar;6(1):69-75.

² Lecha M, Effendy I, Feuilhade de Chauvin M, et al. Treatment options--development of consensus guidelines. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005 Sep;19 Suppl 1:25-33.

³ Sigurgeirsson B, Ghannoum MA, Osman-Ponchet H, et al. Application of cosmetic nail varnish does not affect the antifungal efficacy of amorolfine 5% nail lacquer in the treatment of distal subungual toenail onychomycosis: results of a randomised activecontrolled study and in vitro assays. Mycoses. 2016 May;59(5):319-26.

*Podendo chegar a duas aplicações, dependendo da recomendação médica

**necessário aguardar 10 minutos para aplicação do esmalte cosmético

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com, https://loceryl.com.br/

FONTE Galderma

Related Links

https://www.galderma.com



SOURCE Galderma