Saildrone, Inc. levanta $ 60 milhões em fundos de Série B para aumentar sua frota global de drones movidos a vento para navegação no oceano e acelerar sua expansão internacional

A Saildrone tem a visão de "um planeta quantificado" e está construindo a próxima geração de infraestrutura do oceano, para fornecer dados fundamentais para o entendimento do tempo, controlar populações de peixes e habilitar a ciência oceânica in situ, em uma escala sem precedentes e com um custo-eficiência incomparável. Desde seu início, a Saildrone fez parcerias bem-sucedidas com instituições dos EUA como NOAA e NASA, para fornecer observações do oceano de alta qualidade. Agora, como parte de sua expansão, a empresa anunciou recentemente uma colaboração plurianual com a CSIRO, da Austrália, e o início de operações no Oceano do Sul a partir de Hobart, Tasmânia. A Saildrone também abriu uma unidade de fabricação avançada de 200.000 pés quadrados em Alameda, Califórnia. Essa unidade de maior porte irá possibilitar à Saildrone acelerar sua fabricação e a implementação dos 1.000 veículos autônomos requeridos para atingir cobertura global dos oceanos do mundo em uma resolução de seis por seis graus.

"Esse é um grande marco para a Saildrone, porque implementar essa nova infraestrutura global é fundamental para viabilizar nossa visão de um 'planeta quantificado'", diz o presidente-executivo Richard Jenkins. "A frota que estamos construindo irá fornecer dados in situ de alta resolução sem precedentes, que irá aprimorar nosso entendimento do planeta por ordens de magnitude e beneficiar, portanto, a vasta maioria da população do mundo".

"A utilização de Big data pode nos ajudar a entender mudanças no estado do planeta por várias gerações", disse o consultor da Horizons Ventures, Bart Swanson. "A Saildrone está na fronteira da quantificação dessas mudanças e estamos satisfeitos por poder ajudar a Saildrone a tornar o conceito de um planeta quantificado em realidade, por atingir cobertura global dos oceanos do mundo".

"A Saildrone objetiva desmistificar o vasto oceano para o benefício mútuo da ciência e do setor", diz o sócio da Lux Capital Bilal Zuberi. "Cientistas podem determinar a saúde do oceano em tempo real e em evolução; os governos podem rastrear os impactos da perfuração no mar territorial (offshore); empresas de pesca podem determinar quando excederam na pesca em uma área e quando está na hora de mudar de posição; as empresas podem modelar melhor padrões e mudanças de tempo. O impacto de coletar e interpretar todos esses novos dados serão tão profundos e impactantes como o próprio oceano".

"Investimos em uma constelação pioneira de satélites para observação da terra e estamos satisfeitos por embarcar nessa nova aventura para explorar os oceanos da terra. A Saildrone irá levar para o oceano e o tempo dados que a SpaceX e a Planet trouxeram para o setor espacial – acesso barato e confiável com uma abordagem de constelação", disse o sócio administrador do Technology Impact Fund da Capricorn, Ion Yadigaroglu.

