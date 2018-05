Saildrone, Inc. lève un financement de Série B de 60 millions USD pour accroître sa flotte mondiale de drones de navigation océanique éoliens et accélérer son expansion à l'international

Saildrone envisage une « planète quantifiée » et construit la prochaine génération d'infrastructure océanique qui fournira des données essentielles permettant de comprendre le temps, gérer les populations halieutiques, et faciliter une science des océans in-situ à une échelle sans précédent et avec une rentabilité inégalée. Depuis sa création, Saildrone a formé des partenariats fructueux avec des agences américaines telles que la NOAA et la NASA en vue de fournir des observations océaniques de haute qualité. Maintenant, dans le cadre de son expansion, la société a annoncé récemment une collaboration pluriannuelle avec le CSIRO en Australie et l'ouverture d'opérations dans l'océan Austral à partir de Hobart, en Tasmanie. Saildrone a également ouvert une unité de fabrication avancée de 200 000 pieds carrés à Alameda, en Californie. Cette installation étendue permettra à Saildrone d'accélérer la construction et le déploiement des 1000 véhicules autonomes requis pour réaliser la couverture mondiale des océans du monde à une résolution de six par six degrés.

« Il s'agit-là d'une étape majeure pour Saildrone car le déploiement de cette nouvelle infrastructure mondiale est un activateur clé de notre vision d'une planète quantifiée », déclare son PDG, Richard Jenkins. « La flotte que nous construisons fournira des données in-situ à haute résolution sans précédent qui amélioreront notre compréhension de la planète de plusieurs ordres de grandeur, ce dont la vaste majorité de la population mondiale bénéficiera. »

« Les mégadonnées peuvent nous aider à comprendre les changements de l'état de la planète pour les futures générations », a commenté Bart Swanson, conseiller chez Horizons Ventures. « Saildrone est à la frontière de la quantification de ces changements et nous sommes ravis de les aider à transformer le concept d'une planète quantifiée en réalité en effectuant une couverture globale des océans du monde.«

« Saildrone a pour mission de démystifier le vaste océan pour le bénéfice mutuel de la science et de l'industrie », ajoute Bilal Zuberi, associé chez Lux Capital. « Les scientifiques pourraient déterminer la santé en temps réel et en évolution des océans ; les gouvernements pourraient suivre les impacts du forage offshore ; les sociétés de pêche pourraient déterminer quand elles ont surpêché une zone et quand il est temps de la quitter ; les entreprises pourraient mieux modéliser les régimes et les changements climatiques. L'impact de la collecte et de l'interprétation de ces nouvelles données sera aussi profond et significatif que l'océan lui-même. »

« Nous avons investi dans une constellation de satellites avant-gardiste pour l'observation de la terre et nous sommes enthousiasmés à l'idée de nous lancer dans cette nouvelle aventure et d'explorer les océans du monde. Saildrone apportera aux données océaniques et météorologiques ce que SpaceX et Planet ont apporté à l'industrie spatiale -- un accès peu coûteux et fiable combiné à une approche de constellation », a déclaré Ion Yadigaroglu, directeur général du Technology Impact Fund de Capricorn.

