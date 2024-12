SailGP et DP World organisent un camp de performance pour femmes novateur

Dubaï, Émirats arabes unis, 6 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que le passionnant Emirates Dubai Sail Grand Prix, présenté par P&O Marinas, s'achevait, SailGP a lancé un camp de performance pour femmes, organisé par DP World. Cette initiative marque le plus grand programme de développement d'athlètes féminines de la ligue, avec l'équivalent de deux saisons d'entraînement sur l'eau en seulement deux jours, les 25 et 26 novembre, à Mina Rashid, Dubaï.

Avec l'appui du partenaire logistique mondial de SailGP, DP World, le camp a réuni 18 athlètes féminines pour un entraînement intensif sur trois F50. Le programme comprenait un coaching propre aux différents postes, trois courses d'entraînement personnalisée et le développement des compétences collaboratives avec les athlètes masculins. Le camp correspond à la vision de SailGP qui vise à promouvoir l'égalité des sexes, dans l'objectif d'avoir deux athlètes féminines par équipage à des postes clés d'ici 2030.

Fiona Morgan, Chief Purpose Officer de SailGP, a déclaré : « Le camp de performance pour femmes de SailGP, organisé par DP World, a donné le coup d'envoi de la saison 2025 en donnant un élan à la transformation de la voile. Cette initiative souligne notre engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes grâce à des programmes de formation sur l'eau percutants. Les progrès réalisés en seulement deux jours ont été phénoménaux, montrant comment l'autonomisation découle du dépassement des limites et de la redéfinition des possibilités. L'avenir de la voile est un avenir d'unité, avec des femmes et des hommes qui dirigent ensemble. »

Abdulla ben Damithan, PDG de DP World et directeur général du CCG, a déclaré à ce sujet : « Nous sommes fiers de soutenir cette initiative novatrice qui permet aux athlètes féminines de SailGP de s'émanciper et de promouvoir l'inclusion. Ce camp est une étape importante dans la promotion de la diversité et la création d'opportunités pour les femmes d'exceller dans la voile de compétition. »

Liv Mackay, membre de l'équipe néo-zélandaise de SailGP, qui vient de remporter la saison 2025, a souligné l'impact du camp : « Ce camp de performance pour femmes change la donne. Le fait d'avoir 18 femmes sur l'eau, qui acquièrent ce niveau d'expérience, est un grand pas en avant. »

Le camp fait suite à l'annonce du partenariat entre DP World et SailGP. En tant que nouveau partenaire logistique mondial de la ligue, DP World supervisera le transport et la livraison de l'équipement de course de SailGP de manière durable et efficace sur l'ensemble de son calendrier mondial. Cette collaboration sur trois saisons a été lancée lors de l'Emirates Dubai Sail Grand Prix et souligne l'engagement des deux organisations en faveur de l'innovation et du progrès.

La saison 2025 de SailGP se poursuit avec son prochain événement, l'ITM New Zealand Sail Grand Prix à Auckland, prévu les 18 et 19 janvier 2025.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2575157/SailGP_and_DP_World.jpg