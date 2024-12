SailGP und DP World veranstalten bahnbrechendes Women's Performance Camp

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, 6. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Zum Abschluss des spannenden Emirates Dubai Sail Grand Prix, präsentiert von P&O Marinas, startete SailGP ein von DP World durchgeführtes, wegweisendes Women's Performance Camp. Diese Initiative stellt das größte Entwicklungsprogramm für Athletinnen der Liga dar, das an nur zwei Tagen (25./26. November in Mina Rashid, Dubai) das Äquivalent von zwei Saisons Training auf dem Wasser bietet.

SailGP and DP World Deliver Groundbreaking Women’s Performance Camp

Mit Unterstützung von DP World, dem globalen Logistikpartner von SailGP, trafen sich 18 Athletinnen zu einem intensiven Training auf drei F50-Katamaranen. Das Programm umfasste positionsspezifisches Coaching, drei maßgeschneiderte Trainingsläufe und die gemeinsame Entwicklung von Fähigkeiten mit männlichen Athleten. Das Camp steht im Einklang mit der Vision von SailGP, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und bis 2030 pro Mannschaft zwei Athletinnen in Schlüsselpositionen zu haben.

Fiona Morgan, Chief Purpose Officer von SailGP, sagte: „Das SailGP Women's Performance Camp, das von DP World durchgeführt wurde, hat die Saison 2025 mit einem Impuls zur Veränderung des Segelsports eingeleitet. Diese Initiative unterstreicht unser Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter durch wirkungsvolle Schulungsprogramme auf dem Wasser. Die Fortschritte, die in nur zwei Tagen erzielt wurden, waren phänomenal und haben gezeigt, wie man durch das Überschreiten von Grenzen und die Neudefinition von Möglichkeiten zu mehr Selbstbestimmung gelangt. Die Zukunft des Segelsports ist eine Zukunft der Einheit, in der Männer und Frauen gemeinsam an der Spitze stehen."

Abdulla bin Damithan, CEO und Managing Director des GCC von DP World, erklärte: „Wir sind stolz darauf, diese bahnbrechende Initiative zu unterstützen, die SailGP-Athletinnen stärkt und die Inklusion fördert. Dieses Camp ist ein wichtiger Schritt zur Förderung der Vielfalt und zur Schaffung von Möglichkeiten für Frauen, sich im Wettkampfsegeln zu behaupten."

Liv Mackay, Mitglied des neuseeländischen SailGP-Teams, frisch zurück von ihrem Auftaktsieg in der Saison 2025, hob die Wirkung des Camps hervor: „Das Women's Performance Camp ist ein echter Wendepunkt. 18 Frauen auf dem Wasser zu haben, die dabei so viel Erfahrung sammeln, bedeutet einen großen Schritt nach vorn."

Das Camp folgt auf die Ankündigung der Partnerschaft von DP World mit SailGP. Als neuer globaler Logistikpartner der Liga wird DP World den Transport und die Lieferung der SailGP-Rennausrüstung nachhaltig und effizient über den weltweiten Rennkalender hinweg durchführen. Diese auf drei Saisons angelegte Zusammenarbeit wurde beim Emirates Dubai Sail Grand Prix ins Leben gerufen und unterstreicht das Engagement beider Organisationen für Innovation und Fortschritt.

Die SailGP-Saison 2025 wird mit der nächsten Veranstaltung fortgesetzt, dem ITM New Zealand Sail Grand Prix in Auckland, der für den 18. und 19. Januar 2025 terminiert ist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2575157/SailGP_and_DP_World.jpg