SAJ présente la nouvelle série HS2 en Espagne lors de la cérémonie de signature de Genera 2023

MADRID, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le fournisseur d'onduleurs solaires et de solutions de stockage SAJ a fièrement organisé une cérémonie de signature avec des distributeurs espagnols et portugais de produits photovoltaïques à Genera 2023, le salon international de l'énergie et de l'environnement, le 21 février 2023. La cérémonie de signature faisait partie de la promotion par SAJ de ses systèmes de stockage d'énergie résidentiels (RESS) tout-en-un HS2. Genera 2023 était le cadre idéal pour l'introduction de la série HS2, spécifiquement adaptée aux besoins des consommateurs européens. La signature de la coopération a démontré une fois de plus la confiance que les distributeurs et les consommateurs locaux accordent à SAJ sur un marché hautement concurrentiel et a constitué une étape clé dans les plans d'expansion de SAJ en Europe du Sud.

Cette année, Genera présente les percées les plus récentes en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique et sélectionne 16 projets parmi 256 exposants. Dans le cadre de la Galerie de l'innovation, une sélection de projets présentant une valeur technologique clairement innovante, SAJ a présenté ses systèmes de stockage d'énergie résidentiels (RESS) tout-en-un HS2. Offrant des solutions plus sûres, plus fiables et hautement efficaces aux utilisateurs finaux, la série HS2 incarne la technologie de pointe permettant de maximiser l'indépendance énergétique des utilisateurs et de leur faciliter l'adoption d'un mode de vie basé sur l'énergie verte. La conception esthétique et compacte de la série HS2 comprend un onduleur, un système de contrôle et des modules de batterie. Elle peut délivrer une puissance de 3 à 10 kW avec des modèles monophasés et triphasés, avec un courant d'entrée PV maximal de 16 A.

La série HS2 se distingue également par sa facilité d'utilisation. Le temps d'installation sera effectivement économisé grâce aux conceptions modulaires et au pré-câblage, et elle peut être déployée comme une nouvelle installation de stockage d'énergie ou adaptée à un système existant sur le réseau. L'application eSAJ Home & Service App permet en outre aux propriétaires de surveiller et d'exploiter efficacement le système, afin d'en assurer la maintenance sans problème.

Pour plus d'informations sur la série HS2 et les autres produits et solutions SAJ, veuillez consulter le site : www.saj-electric.com.

À propos de SAJ

Avec 18 ans de dévouement et de professionnalisme, SAJ s'est imposé comme un pionnier dans l'industrie des énergies renouvelables. SAJ s'engage à fournir des produits et services fiables dans les secteurs des solutions énergétiques intelligentes résidentielles et commerciales, des stations d'alimentation portables et de l'automatisation industrielle. Son portefeuille de produits holistique accompagne les consommateurs tout au long de leur parcours de stockage, de consommation et de gestion de l'énergie. Les produits de SAJ sont accueillis dans plus de 80 pays et régions et aident les clients du monde entier à devenir autonomes en énergie et à mener une vie durable.

