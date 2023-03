SAJ stellt die neue HS2-Serie in Spanien bei der Unterzeichnungszeremonie auf der Genera vor.

MADRID, 10. März 2023 /PRNewswire/ -- Der Anbieter von Solarwechselrichtern und Speicherlösungen SAJ veranstalten am 21. Februar 2023 auf der Genera 2023, der internationalen Energie- und Umweltmesse, eine Unterzeichnungszeremonie mit spanischen und portugiesischen PV-Händlern. Die Unterzeichnungszeremonie war Teil der SAJ-Marketingkampagne für das HS2 All-In-One-Energiespeichersystem für Haushalt (RESS). Die Genera 2023 war für die Einführung der HS2-Serie in Spain perfekt geeignet, die speziell auf die Bedürfnisse der europäischen Verbraucher zugeschnitten ist. Die Unterzeichnung der Kooperation ist ein weiterer Beweis für das Vertrauen, das die lokalen Händler und Verbraucher SAJ in einem hart umkämpften Markt entgegenbringen, und stellt einen wichtigen Schritt in den Expansionsplänen von SAJ für die südeuropäische Region dar.

In diesem Jahr präsentiert Genera die aktuellsten Durchbrüche im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz und wählt unter 256 Ausstellern 16 Projekte aus. Im Rahmen der Innovation Gallery, einer Auswahl von Projekten mit klarem technologischem Innovationswert, präsentierte SAJ sein HS2 All-In-One-Energiespeichersystem für Haushalt (RESS). Die HS2-Serie bietet sicherere, zuverlässigere und hocheffiziente Lösungen für Endverbraucher und verkörpert modernste Technologie, um die Energieunabhängigkeit der Nutzer zu maximieren und den Lebensstil mit grüner Energie einfacher zu gestalten. Das ästhetische, kompakte Design der HS2-Serie umfasst einen Wechselrichter, ein Steuersystem und Batteriemodule und kann einen Leistungsbereich von 3-10 kW mit ein- und dreiphasigen Modellen liefern, die einen maximalen PV-Eingangsstrom von 16 A aufweisen.

Die HS2-Serie zeichnet sich auch durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus. Durch die modulare Bauweise und die Vorverdrahtung wird die Installationszeit effektiv verkürzt, und die Anlage kann als neue Energiespeicherinstallation oder als Nachrüstung für ein bestehendes Netzsystem eingesetzt werden. Die eSAJ Home & Service App ermöglicht Hausbesitzern darüber hinaus eine effiziente Überwachung und Bedienung für eine unkomplizierte Systemwartung.

Weitere Informationen über die HS2-Serie und andere SAJ-Produkte und -Lösungen finden Sie auf: www.saj-electric.com.

Informationen zu SAJ

Mit 18 Jahren Engagement und Professionalität hat sich SAJ als Pionier in der Branche der erneuerbaren Energien etabliert. SAJ ist bestrebt, zuverlässige Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Energielösungen für Privathaushalte und Unternehmen, tragbare Stromversorgungsanlagen und Industrieautomation anzubieten. Das ganzheitliche Produktportfolio begleitet die Verbraucher auf dem gesamten Weg der Energiespeicherung, des Energieverbrauchs und des Energiemanagements. Die Produkte von SAJ sind in über 80 Ländern und Regionen willkommen und helfen den Kunden weltweit, ein energieautarkes und nachhaltiges Leben zu führen.

