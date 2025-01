Salute étend ses activités en Europe grâce à l'acquisition stratégique du groupe Keysource

LONDRES, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Salute, un leader mondial des services intégrés de cycle de vie des centres de données, est ravi d'annoncer la signature d'un accord définitif pour l'acquisition du groupe Keysource (« Keysource »), un fournisseur fiable de solutions de centres de données durables et de services de conseil stratégique dans la région EMEA depuis plus de 40 ans. L'acquisition proposée est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Une fois la transaction conclue, la présence de Salute dans la région EMEA s'étendra à un effectif de plus de 500 professionnels talentueux, dont 130 nouveaux employés de Keysource. Cette acquisition renforcera la capacité de Salute à répondre à la demande croissante d'infrastructures pilotées par l'IA et à fournir des solutions de conseil évolutives et durables à des clients mondiaux.

Erich Sanchack, PDG de Salute, soutient cette transaction prometteuse :

« L'acquisition du groupe Keysource et de sa gamme de services de conseil renforcera notre capacité à favoriser l'évolution rapide des technologies de pointe, telles que l'IA, pour les opérations des centres de données à travers l'Europe. Bien que nous disposions déjà d'une solide équipe fournissant des conseils en matière de conception technique, de construction et d'exploitation dans les Amériques, nous avons cherché à renforcer nos activités dans la région EMEA. Le talent et l'expertise exceptionnels que Keysource apporte s'alignent parfaitement sur la mission de Salute, qui est de mieux servir nos clients sur le terrain dans toutes les régions. »

Les principaux avantages de cette acquisition sont les suivants :

Expansion européenne : l'effectif de Salute en Europe passe à plus de 500 personnes, établissant ainsi une masse critique pour les opérations dans la région EMEA. Une fois la transaction conclue, Salute comptera plus de 1 800 employés dans le monde entier.

: l'effectif de Salute en passe à plus de 500 personnes, établissant ainsi une masse critique pour les opérations dans la région EMEA. Une fois la transaction conclue, Salute comptera plus de 1 800 employés dans le monde entier. Capacités améliorées : renforcement de l'expertise dans les services de conseil tels que l'optimisation énergétique, la durabilité et la préparation à l'IA.

: renforcement de l'expertise dans les services de conseil tels que l'optimisation énergétique, la durabilité et la préparation à l'IA. Différenciation du marché : ajout de services complémentaires qui améliorent l'offre de Salute en matière de cycle de vie intégré pour les propriétaires, les exploitants et les investisseurs de centres de données.

La conclusion de cette acquisition est prévue pour le début du deuxième trimestre de 2025. Cette transaction fait suite à la récente série d'embauches stratégiques et de promotions internes de Salute, reflétant l'accent mis par l'entreprise sur l'investissement dans les talents et l'amélioration des capacités de service pour soutenir sa base de clients mondiale.

À propos de Salute

Fondé en 2013, Salute est un fournisseur de premier plan de services intégrés de cycle de vie pour les centres de données, actif sur plus de 102 marchés avec 12 bureaux mondiaux et un effectif de plus de 1 700 employés. L'entreprise fournit des solutions complètes pour les installations à grande échelle, les nuages, la colocation et les installations en périphérie, en mettant l'accent sur la durabilité et le développement des talents.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.salutemissioncritical.com

À propos du groupe Keysource

Keysource est un leader reconnu en matière de solutions durables pour les centres de données et de services de conseil. Fort de plusieurs décennies d'expérience, Keysource aide le secteur des centres de données à atteindre l'efficacité opérationnelle, la durabilité et l'innovation tout au long du cycle de vie des installations.

