Salvatore Ferragamo tisse sa métamorphose avec Centric PLM™

Fondée en 1927, la Maison Ferragamo est l'un des leaders mondiaux du luxe. Sa créativité s'exprime dans ses collections de chaussures, maroquinerie, prêt-à-porter, modèles en soie et autres accessoires, dont une ligne de fragrances pour homme et femme. Le Groupe propose également à ses clients une gamme de lunettes et de montres, fabriquées par des partenaires sous licence.

Le caractère unique et exclusif des créations Ferragamo, son mariage parfait du style, de la créativité et de l'innovation, et bien sûr la qualité et l'excellence d'un savoir-faire respectueux de l'artisanat Made in Italy sont au cœur de l'ADN du Groupe et de ses produits.

Désireux d'apporter à la tradition artisanale une touche de modernité, Salvatore Ferragamo a lancé l'initiative « Innovation et tradition, ensemble ». C'est dans le cadre de cette stratégie que la Maison a décidé d'investir dans une solution de PLM.

« Nos principaux objectifs étaient d'obtenir un maximum de visibilité sur notre développement produit, d'utiliser les best practices actuelles pour optimiser nos processus de design et de fabrication, et de créer une plateforme permettant à nos équipes de mieux collaborer, résume James Ferragamo, Directeur Marque, Produit et Communication au sein de la Maison. Salvatore Ferragamo est une entreprise de culture familiale où la créativité est primordiale. Mais nous nous devons aussi d'être productifs. D'où notre recherche d'une solution de PLM suffisamment puissante et ingénieuse pour permettre à nos équipes de se consacrer à la création et à nos clients, plutôt que de se perdre dans des tâches administratives et dans des saisies de données sans fin.

La plateforme digitale de Centric Software nous permet de tenir des plannings très intenses et participe à notre évolution vers l'innovation ; vers une union entre la tradition du fait-main et le digital. »

« Nous sommes ravis que Salvatore Ferragamo utilise désormais la solution de PLM Centric Software, commente Chris Groves, Président et CEO de Centric Software. Salvatore Ferragamo est une marque mythique, l'essence même de la mode italienne. Accompagner ses projets de transformation digitale et ses futures réussites est un véritable honneur. »

