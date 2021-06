SAMANTKA z nowym teledyskiem do utworu „Redemption"

MIAMI, 22 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- East and West Entertainment - W ubiegły weekend pojawił się klip do najnowszego singla SAMANTKI pt. „Redemption". Reżyserem jest szanowany w środowisku Jack Nine. Ta przepełniona smutkiem ballada to magiczna podróż pełna pięknych wysokogórskich widoków i elegancji, która jest znakiem rozpoznawczym artystki. Teledysk do nowego, melodyjnego utworu został nakręcony w Little River Studios w Miami i wpisuje się w tradycję niezapomnianych teledysków wybitnego reżysera, po raz kolejny podnoszącego poprzeczkę.

Teledysk można obejrzeć TUTAJ .