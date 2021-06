SAMANTKA выпускает музыкальный видеоклип "Redemption"

МАЙАМИ, 22 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- East and West Entertainment — В эти выходные SAMANTKA выпустила музыкальный видеоклип на свой последний сингл "Redemption". Эта проникновенная баллада, поставленная авторитетным режиссером Джеком Найном (Jack Nine), отправляется в феерический полет с захватывающим видеорядом и элегантностью, характерной для этой исполнительницы. Этот новый музыкальный роман, снятый на студии Little River Studios в Майами, поддерживает традицию незабываемых музыкальных видеоклипов от фантастической исполнительницы, в очередной раз вышедшей на новый уровень.