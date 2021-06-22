SAMANTKA выпускает музыкальный видеоклип "Redemption"
Jun 22, 2021, 08:34 ET
МАЙАМИ, 22 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- East and West Entertainment — В эти выходные SAMANTKA выпустила музыкальный видеоклип на свой последний сингл "Redemption". Эта проникновенная баллада, поставленная авторитетным режиссером Джеком Найном (Jack Nine), отправляется в феерический полет с захватывающим видеорядом и элегантностью, характерной для этой исполнительницы. Этот новый музыкальный роман, снятый на студии Little River Studios в Майами, поддерживает традицию незабываемых музыкальных видеоклипов от фантастической исполнительницы, в очередной раз вышедшей на новый уровень.
Посмотреть видеоролик можно ЗДЕСЬ
Послушать композицию "Redemption" можно ЗДЕСЬ
Продюсерами и авторами клипа "Redemption" являются такие «локомотивы», как Антонио Оливера (Antonio Olivera), Даниэль Перес (Daniel Perez), Рафаэль Валенсия (Rafael Valencia), Кит Купер (Keith Cooper) и Кристофер Хью Рикардс (Khristopher Hugh Rickards)
SAMANTKA имеет растущее влияние в социальных сетях: в одном только Instagram число ее подписчиков приближается к 36 тысячам. Как представитель цифрового поколения, она умело использовала свою платформу для обеспечения резкого восхождения своей звезды и будет выпускать различные синглы на протяжении всего лета на всех платформах потокового вещания.
Последние новости об исполнительнице Samantka:
INSTAGRAM FACEBOOK
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=HAvpMFe0Fog
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1537891/Samantka_Redemption.jpg
SOURCE East and West Entertainment
Share this article