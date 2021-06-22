SAMANTKA выпускает музыкальный видеоклип "Redemption"

Послушать композицию "Redemption" можно ЗДЕСЬ

Продюсерами и авторами клипа "Redemption" являются такие «локомотивы», как Антонио Оливера (Antonio Olivera), Даниэль Перес (Daniel Perez), Рафаэль Валенсия (Rafael Valencia), Кит Купер (Keith Cooper) и Кристофер Хью Рикардс (Khristopher Hugh Rickards)

SAMANTKA имеет растущее влияние в социальных сетях: в одном только Instagram число ее подписчиков приближается к 36 тысячам. Как представитель цифрового поколения, она умело использовала свою платформу для обеспечения резкого восхождения своей звезды и будет выпускать различные синглы на протяжении всего лета на всех платформах потокового вещания.

Последние новости об исполнительнице Samantka:

INSTAGRAM FACEBOOK

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=HAvpMFe0Fog

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1537891/Samantka_Redemption.jpg

SOURCE East and West Entertainment