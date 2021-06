SAMANTKA commence le clip de « Redemption »

MIAMI, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- East and West Entertainment. Ce week-end, SAMANTKA a sorti le clip de son dernier single « Redemption ». Réalisé par le célèbre Jack Nine, le clip de cette ballade enivrante nous transporte avec des visuels captivants et l'élégance caractéristique de SAMANTKA. La vidéo a été tournée au sein des studios Little River Studios à Miami. Elle s'inscrit dans la lignée des clips inoubliables de l'artiste visionnaire en faisant encore monter les enchères.

Regardez le clip ICI