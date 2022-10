Samsonite colabora com a Propriedade de Jean-Michel Basquiat

Os mundos da arte e das viagens convergem com a popular coleção C-Lite

SINGAPURA, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Samsonite está se preparando para revelar uma colaboração muito esperada, que combina a popular série de bagagem C-Lite com as obras de arte icônicas e instantaneamente reconhecidas do estimado artista Jean-Michel Basquiat. Agradando tanto um elevado público de arte quanto viajantes da geração Z e millennials que curtem a cultura pop, a bagagem será, provavelmente, a companheira de viagem mais legal e também um cobiçado item de colecionador a ser apreciado por muitos anos.

A coleção Jean-Michel Basquiat x Samsonite, que está disponível em todo o mundo em quantidades limitadas, conta com dois designs externos singulares mas harmoniosos.

A coleção colaborativa, que está disponível no mundo todo em quantidades limitadas, conta com dois designs externos singulares mas harmoniosos, e ambos representam uma celebração ousada do estilo neo-expressionista de Jean-Michel Basquiat. O primeiro modelo de bagagem, denominado Pez Dispenser, apresenta um dinossauro em um motivo de coroa, uma referência às balas dos EUA conhecidas como "Pez", que são um símbolo da cultura pop. A figura é estampada em um fundo branco minúsculo para permitir que a arte focal se torne o centro das atenções. O segundo modelo de bagagem, denominado Untitled Skull, apresenta uma obra de arte rica e texturizada que exibe uma visão semelhante à de um raio-X das mandíbulas superior e inferior expostas de uma cabeça. Esse desenho icônico contrasta com várias cores e detalhes em grafite, gerando um impacto poderoso e chamativo em qualquer esteira de bagagem.

Credibilidade artística e fator interessante à parte, a bagagem C-Lite oferece a funcionalidade suprema pela qual é conhecida a líder mundial em bagagens, Samsonite. Fabricadas na Europa, todas as malas C-Lite absorvem impacto e contam com um projeto impressionante e que se auto-reforça, perfeito para resistir a arranhões ou a condições extremas de viagem. Fabricada com materiais Curv®, a coleção de bagagens é extremamente forte, incrivelmente leve e possui rodas duplas de deslizamento suave, que garantem que os viajantes deslizem sem esforço e com precisão maximizada para fazer manobras. Uma alça de puxar com duplo tubo resistente e alongada torna fácil e confortável o transporte de uma segunda bolsa por cima. Em cada mala C-Lite há também um cadeado de combinação aprovado pela TSA e uma etiqueta de identificação integrada para garantir a segurança. Indiscutivelmente o recurso mais cobiçado pelo viajante moderno, a versão em tamanho de cabine da coleção C-Lite vem equipada com uma porta USB integrada (complementada por um bolso para power bank), o que significa que carregar dispositivos enquanto se está em trânsito nunca foi tão fácil.

A funcionalidade interna da coleção Jean-Michel Basquiat x Samsonite é tão aplaudível quanto a externa. Equipada com forro RECYCLEX™ de alta qualidade, produzido com garrafas PET recicladas pós-consumo, as bagagens C-Lite são particularmente interessantes para os viajantes conscientes com relação à sustentabilidade. A mala C-Lite também conta com um grande bolso em estilo avental, fitas cruzadas rebaixadas e almofadas divisórias para manter os pertences organizados com uma facilidade excepcional. O estilo gráfico arrojado e natural de Basquiat se estende para a parte interna de cada mala, que apresenta o design exclusivo do artista incluindo camadas de palavras individuais e linhas curtas de texto com a inserção ocasional de uma imagem. O resultado oferece uma teia visual entrelaçada por afirmações, que é sinônimo do estilo criativo de Basquiat. Cada mala Jean-Michel Basquiat x Samsonite é estampada com uma etiqueta interna colaborativa para marcar o projeto especial.

A coleção C-Lite Jean-Michel Basquiat x Samsonite está disponível em três tamanhos, um tamanho de cabine e dois para despachar, e tem garantia de dez anos. O resultado dessa colaboração é uma celebração do encontro entre a arte e as viagens baseada na credibilidade criativa e na praticidade sublime.

Parceria realizada em colaboração com a Artestar, uma agência global de licenciamento e consultoria criativa que representa artistas, fotógrafos, designers e profissionais de criação de alto nível.

A linha de legalidade completa deve ser incluída onde o nome do artista ou sua obra forem utilizados:

©Propriedade de Jean-Michel Basquiat. Licenciada por Artestar, Nova York.

Todas as publicações/stories/IGTV/reels devem incluir @artestarnyc e @BasquiatOfficial nas marcações e legendas.

Todas as publicações e stories no LinkedIn e no Facebook devem incluir Artestar e Basquiat Official nas marcações e legendas.

Curv® é uma marca registrada da CANCO Hungary Ltd.

DISPONÍVEL NAS LOJAS DA SAMSONITE E EM SAMSONITE.COM A PARTIR DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

Sobre a Samsonite

Fundada em 1910, a Samsonite é a marca líder mundial de malas, com um extenso legado em soluções de viagens que ditam tendências. Reconhecida por suas pesquisas e desenvolvimentos revolucionários e por seu compromisso com a inovação, desde sua fundação, a Samsonite tem se destacado em uma série de pioneirismos no setor. A Samsonite oferece uma ampla linha de produtos para viagens, negócios, infantis e acessórios casuais e pessoais. A Samsonite ajuda os viajantes a ir mais longe, com produtos cada vez mais leves e mais fortes.

www.samsonite.com

Samsonite é uma marca registrada da Samsonite IP Holdings S.àr.l. ©2022 Samsonite IP Holdings S.àr.L. Todos os direitos reservados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1921390/image_1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1921391/Samsonite_Master__B_W_online_Logo.jpg

FONTE Samsonite Brands Pte Ltd

SOURCE Samsonite Brands Pte Ltd