Samsung Electro-Mechanics entwickelt 13 Typen von MLCC für Automobilantriebe

Samsung Electro-Mechanics gab am 11. bekannt, dass das Unternehmen 13 Typen von MLCCs für die Automobilindustrie entwickelt hat, die garantiert in einer 150 °C-Umgebung eingesetzt werden können, und plant, diese an globale Autoteilehersteller zu liefern. Hochzuverlässige MLCCs für Kraftfahrzeuge mit garantiertem Einsatz bei 150 °C wurden bisher nur von einigen Unternehmen hergestellt, aber mit dieser Entwicklung wird Samsung Electro-Mechanics seine Bemühungen verstärken, seinen Marktanteil zu vergrößern, indem es seine Produktwettbewerbsfähigkeit mit einer erweiterten Palette von Automobilkomponenten erhöht.