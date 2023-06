Samyang assina acordo de parceria com Yxintent, China, para enchimento dérmico Lafullen®

A Yxintent venderá exclusivamente o Lafullen® após realizar estudos clínicos e receber aprovação na China , com a Samyang fornecendo produtos no valor de KRW 100 bilhões nos próximos cinco anos

Enchimento dérmico biodegradável de longa duração com volume natural e efeitos duradouros, segurança e eficácia comprovadas

comprovadas Obteve aprovação na Indonésia em abril, expandindo para o mercado global, incluindo a China e a América Latina

SEUL, Coreia do Sul, 7 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A empresa sul-coreana Samyang Holdings Biopharm Group, liderada pelo representante Lee Young-joon, está pronta para expandir para o mercado global de estética médica com seu enchimento de polímero biodegradável, o Lafullen®.

Samyang assina acordo de parceria com Yxintent (China) para solução de enchimento dérmico Lafullen®

A Samyang Holdings assinou um acordo de parceria com a Hangzhou Yxintent, uma empresa chinesa especializada em dispositivos médicos e estética para a exportação do Lafullen®, na Samyang Discovery Center em Pangyu. Por meio deste contrato, a Yxintent realizará estudos clínicos e obterá aprovação para Lafullen® na China e, uma vez aprovada, o venderá exclusivamente no país. Como a primeira empresa coreana a entrar no mercado de enchimento dérmico de polímero biodegradável da China, a Samyang Holdings planeja fornecer cerca de KRW 100 bilhões em produtos acabados nos próximos cinco anos. Com este acordo de exportação com a Yxintent, a Samyang Holdings planeja assumir a liderança no mercado de enchimento de polímeros, que está em rápido crescimento da China.

O Lafullen® é um enchimento dérmico desenvolvido pela Samyang Holdings Biopharm Group. É composto principalmente por uma substância polímero biodegradável chamada policaprolactone (PCL), que tem uma duração de mais de dois anos. Em 2021, a empresa obteve aprovação e foi reconhecida por suas excelentes qualidades, com sua segurança e efeitos de longo prazo sendo publicados em uma revista acadêmica internacional Scientific Citation Index (SCI).

Recentemente, a Samyang Holdings vem intensificando sua entrada global no mercado de enchimentos. Em abril, o Lafullen® obteve aprovação na Indonésia enquanto discutia contratos de exportação com muitos países da América Central e do Sul, bem como do Sudeste Asiático.

O presidente Lee Young-joon, do Samyang Holdings Biopharm Group, declarou: "A Yxintent possui um grande número de especialistas na área de aprovação em larga escala, bem como redes de vendas, por isso prevemos obter rapidamente a aprovação do produto e aumentar a participação no mercado na China" e acrescentou que pretende estreitar gradativamente parcerias na área de estética médica, como o Lafullen® e o produto thread lifting, Croquis®.

O presidente da Yxintent, Evan Wang, afirmou: "A Samyang Group tem um longo histórico e tecnologia excepcional, portanto, a expectativa para o Lafullen® é alta", e acrescentou que pretende formar estreitas parcerias com a Samyang Holdings para garantir a entrada bem-sucedida do Lafullen® no mercado chinês.

