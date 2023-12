Samyang Innochem obtient la certification internationale écologique « ISCC Plus » pour son bio-matériau blanc, l'isosorbide

Évaluation de l'ensemble du processus, de l'achat des matières premières à la vente

Certification internationale fiable pour accéder aux marchés mondiaux

L'isosorbide, fabriqué à partir de ressources végétales telles que le maïs, matériau issu à 100 % de la biomasse, présente une durabilité, une résistance à la chaleur et une résistance chimique supérieures, ce qui élargit la gamme d'applications.

SÉOUL, Corée du Sud, 20 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Samyang Innochem, qui vise les marchés mondiaux, obtient la certification internationale de respect de l'environnement pour son bio-matériau blanc, l'isosorbide.

La filiale chimique du groupe Samyang Innochem (dirigée par Ho-Sung Kang) a organisé une cérémonie de certification ISCC Plus avec Control Union, une certification mondiale de l'ISCC (certification internationale de durabilité et de carbone) au siège du groupe Samyang à Jongno-gu, à Séoul.

ISCC Plus est un système de certification international attribué aux produits durables et à faible teneur en carbone qui sont conformes à la directive sur les énergies renouvelables (RED) de l'Union européenne (UE). Il est établi par l'agence de certification écologique internationalement reconnue ISCC, qui évalue rigoureusement l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'achat des matières premières à la production et à la vente.

L'isosorbide que Samyang Innochem vient de certifier est un matériau écologique basé à 100 % sur la biomasse, traité chimiquement à partir d'amidon extrait de ressources végétales telles que le maïs. Il est utilisé dans la production de plastiques, de revêtements, etc., et remplace les matériaux pétrochimiques conventionnels. Il est produit uniquement par Samyang Innochem en Corée du Sud. Les plastiques, les acrylates et les adhésifs fabriqués à partir d'isosorbide contribuent à réduire les émissions de carbone et présentent une excellente transparence, durabilité, résistance à la chaleur et aux produits chimiques, ainsi qu'une bonne adhésivité, ce qui leur permet d'être largement utilisés dans les produits électroniques, les matériaux intérieurs et extérieurs des automobiles, les conteneurs alimentaires et les matériaux de construction.

Ho-Sung Kang, PDG de Samyang Innochem, a déclaré : « Avec cette certification ISCC Plus, nous avons préparé le terrain pour l'entrée de l'isosorbide sur le marché mondial. Nous allons accélérer le lancement mondial de l'isosorbide et l'appliquer à une variété de produits, en développant continuellement notre activité de matériaux de spécialité respectueux de l'environnement. »

Le groupe Samyang est activement engagé dans le développement de produits basés sur les caractéristiques et l'excellence de l'isosorbide. L'année dernière, il a commencé la production de masse d'un adhésif écologique pour les véhicules électriques et a mis au point un polycarbonate à haute transmission pour les feux de jour en utilisant un améliorateur de transmission de la lumière fabriqué avec de l'isosorbide, qui augmente la transmission de la lumière et réduit le jaunissement. Il met également au point des matériaux de gestion thermique pour les batteries de véhicules électriques, élargissant ainsi progressivement son champ d'application.