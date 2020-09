San Diablo Artisan Churros lanza el Take & Bake Churro Kit

SALT LAKE CITY, 14 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE-- San Diablo Artisan Churros (San Diablo), el único proveedor a nivel nacional de churros gourmet rellenos y frescos que ofrece felicidad frita a pedido, anuncia el lanzamiento del Take & Bake Churro Kit. El kit incluye 13 churros ya preparados y refrigerados listos para recalentar (en el horno o en la freidora), rellenar y devorar. La galardonada masa de churro está hecha desde cero, frita a la perfección y cubierta con azúcar y canela recién molida. El kit Take & Bake de San Diablo, único en su clase, ofrece a los clientes la flexibilidad de rellenar los churros en la cocina de su casa con el relleno de su elección, como dulce de leche, Nutella, crema dulce, cuajada de limón casera y frambuesa. Ya sea para celebrar una ocasión especial, un día festivo o para darse un gusto, el Take & Bake Churro Kit de San Diablo es rápido y fácil, y la manera perfecta de crear un recuerdo duradero o una dulce escapada.

Muy apreciados por los habitantes de Utah desde 2016, los San Diablo Artisan Churros están ahora disponibles para enviar en todo el país . El empresario Scott Porter desarrolló el Take & Bake Churro Kit como un giro de negocios en medio del COVID-19, para llevar la alegría de los churros rellenos gourmet de manera segura a su casa, "como delicioso maná caída del cielo". Lo que comenzó como una forma de satisfacer los antojos de los fanáticos de churros locales se convirtió en una abrumadora respuesta que impulsó a Porter a llevar la felicidad de los churros a todo el país.

Justo a tiempo para una temporada navideña marcada por el distanciamiento social, los Take & Bake Churros de San Diablo son una tradición en el hogar que las familias y amistades querrán continuar para ocasiones especiales y festividades, durante y después de la cuarentena.

ACERCA DE SAN DIABLO ARTISAN CHURROS

San Diablo Artisan Churros se especializa en la confección de churros artesanales para eventos y celebraciones especiales. Su exclusiva y premiada receta de masa de churro se hace desde cero y se fríe al momento. Los churros fritos dorados y vacíos por dentro se rellenan con la "felicidad" del relleno gourmet de su elección. En una búsqueda incesante para perfeccionar el churro, el menú se ha ampliado para incluir sabores de temporada, churros salados y entrega a domicilio en todo el país. Los miembros de San Diablo disfrutan de comida artesanal de calidad excepcional que es innegablemente fresca, deliciosa y entregada con un estilo único alegre. San Diablo Artisan Churros también se esmera por el bien social, apoyando causas locales, nacionales e internacionales sin fines de lucro.

Fotos y videos del Take & Bake Churro Kit están disponibles aquí

CONTACTO:

Chelsea Anderson-Long | Amber Henrie

In The Lights PR

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1252485/San_Diablo_Artisan_Churros.jpg

FUENTE San Diablo Artisan Churros

SOURCE San Diablo Artisan Churros