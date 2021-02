Saneamento e Água para Todos anuncia novo Conselho de Liderança Global

NOVA YORK, 22 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a parceria Saneamento e Água para Todos (SWA) anunciou a formação de um Conselho de Liderança Global (GLC), um grupo de alto nível de líderes da SWA designados que defenderão o acesso universal a água, saneamento e higiene até 2030, o prazo para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Os Líderes Globais representam um grupo geograficamente diversificado de políticos, executivos e defensores respeitados, incluindo Kevin Rudd, ex-primeiro-ministro da Austrália e atual presidente da Ásia Society; Laura Chinchilla, ex-presidente da Costa Rica; Henrietta Fore, diretora executiva da UNICEF; Alan Jope, CEO da Unilever e Kumi Naidoo, ex-secretário-geral da Anistia Internacional e ex-diretor executivo do Greenpeace.

O GLC foi formado para defender e mobilizar um compromisso político mais amplo com a priorização da água, saneamento e higiene, construir melhores estruturas e instituições de governança para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6 até 2030 e aumentar a visibilidade do saneamento, água e higiene tanto global quanto nacionalmente.

Em suas novas funções, os Líderes Globais usarão sua experiência e rede de contatos no governo, nos negócios, nas agências da ONU e na sociedade civil, para lutar por uma abordagem que envolva diversas partes interessadas no diálogo político e uma frente unificada para superar os desafios de conseguir água e saneamento universais até 2030.

"Como a atual pandemia tem demonstrado, o acesso a água e saneamento é absolutamente vital para a saúde pública e para o desenvolvimento global, pois também contribui para atingir outros objetivos de desenvolvimento, como ações eficazes sobre mudanças climáticas, e para a obtenção dos direitos humanos em geral", disseCatarina de Albuquerque, CEO da SWA. "Estou confiante que nossos Líderes Globais serão fundamentais para defender e mobilizar um compromisso político maior e mais amplo com os princípios norteadores e com objetivos da parceria SWA."

Sobre a SWA

Criada em 2009, A SWA é uma parceria global, intergovernamental, em crescimento com base nas Nações Unidas, que envolve diversas partes interessadas no setor de água, saneamento e higiene, abrangendo governos de países da África, Ásia-Pacífico, Américas e Europa, assim como a sociedade civil, parceiros de desenvolvimento (incluindo bancos de desenvolvimento regionais, agências da ONU e instituições filantrópicas como a Fundação Bill e Melinda Gates), instituições de pesquisa e aprendizado, órgãos reguladores, serviços públicos e o setor privado.

Liderança da SWA

A CEO da parceria é Catarina de Albuquerque, anteriormente a primeira relatora especial da ONU sobre os direitos humanos a água potável e saneamento seguros.

O comitê de gestão assume a liderança geral para a direção estratégica da SWA e supervisiona todas as atividades da SWA. Atualmente inclui 28 membros, 12 deles representando governos de diferentes regiões do mundo.

