Sanitation and Water for All anuncia un nuevo consejo directivo global

Personalidades promueven el abastecimiento universal de agua, el saneamiento y la higiene para 2030

NUEVA YORK, 22 de febrero, 2021 /PRNewswire/ -- Hoy, La alianza Sanitation and Water for All (SWA) anunció la conformación de un Consejo Mundial de Liderazgo (GLC), un grupo de líderes de alto nivel designados por SWA para abogar por el abastecimiento universal de agua, el saneamiento y la higiene en el período previo a 2030, fecha límite para lograr los Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Los líderes mundiales representan a un grupo geográficamente diverso de valiosos políticos, ejecutivos y activistas, incluyendo a Kevin Rudd, exprimer ministro australiano y actual presidente de la Sociedad de Asia; Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; Henrietta Above, directora ejecutiva de UNICEF; Alan Jope, director ejecutivo de Unilever; y Kumi Naidoo, exsecretario general de Amnistía Internacional y exdirector ejecutivo de Greenpeace.

El GLC se formó para promover y movilizar un compromiso político más amplio con la priorización del agua, el saneamiento y la higiene, construir mejores estructuras e instituciones de gobernanza para lograr el ODS 6 para el año 2030, y mejorar la visibilidad del saneamiento, el agua y la higiene a nivel mundial y nacional.

En sus nuevas funciones, los líderes mundiales aprovecharán su experiencia y su red de contactos a nivel del gobierno, empresas, organismos de las Naciones Unidas y la sociedad civil para hacer campaña en pro de un enfoque de múltiples partes interesadas en el diálogo político, y un frente unificado para superar los desafíos de lograr el abastecimiento universal de agua y saneamiento para 2030.

"Como ha demostrado la pandemia actual, el acceso al agua y el saneamiento es absolutamente vital para la salud pública y el desarrollo global, como también lo es para el logro de otros objetivos de desarrollo, como la acción efectiva sobre el cambio climático y para la realización de los derechos humanos en general", afirmó Catarina de Albuquerque, directora ejecutiva de SWA. "Estoy segura de que nuestros líderes globales serán fundamentales en la promoción y movilización de un mayor y más amplio compromiso político con los principios y objetivos rectores de la Alianza de SWA."

Acerca de SWA

Creada en 2009, SWA es una alianza global en expansión, de funcionamiento intergubernamental y participación múltiple basada en las Naciones Unidas que se aboca al sector del agua, saneamiento e higiene. La alianza está integrada por gobiernos de países de África, Asia Pacífico, América y Europa; la sociedad civil; asociaciones para el desarrollo (incluidos bancos regionales de desarrollo, organismos de las Naciones Unidas e instituciones filantrópicas como la Fundación Bill y Melinda Gates); instituciones de investigación y educativas; reguladores y proveedores de servicios públicos; y el sector privado.

Liderazgo en SWA

La directora ejecutiva (CEO) de la alianza es la Sra. Catarina de Albuquerque, quien anteriormente fue la primera relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento.

El Comité directivo asume el liderazgo general para el direccionamiento estratégico de SWA y supervisa todas sus actividades. Actualmente cuenta con 28 miembros, 12 de los cuales representan a gobiernos de diferentes regiones del mundo.

