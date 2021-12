Šanghajská čtvrť Fengxian propaguje plán na zvýraznění nové krajiny vodního města

Bude integrovat stávající vodní systém, zemědělské a lesnické prvky, stejně jako kulturní pozůstatky starých vodních měst a vytvoří nábřežní prostor s moderními vodními městy. Tato města budou spojovat nábřežní ekonomiku a kulturu s vodní dopravou, aby podpořila vitalitu obou stran kanálu.

Punanský kanál, který se razí od roku 1958 a jehož celková délka je 39 kilometrů, je osou spojující města Fengsianu a také historickým a kulturním kontextem stojícím za rozvojem měst Zhuanghang, Nanqiao, Qingcun, Fengcheng a dalších starobylých měst.

Název Zhuanghang vznikl díky tomu, že se sem v 60. letech 14. století přestěhovala rodina Zhuangů a založila zde obchody s bavlnou a rýží. Stará ulice Zhuanghang, která je více než 1 000 metrů dlouhá a plná okouzlující atmosféry vodního města, je dobře zachovalou architektonickou ulicí se styly dynastií Ming a Qing ve Fengsianu.

Nanqiao je nejdůležitějším městem Fengsianu. Přestože si dnešní návštěvníci již nedokážou představit, jak Nanqiao vypadalo jako starověké vodní město, urbanistická struktura křižujících se řek a ulic i historické památky, jako je továrna na okurky Dingfeng, chrám Bulede a zahrada Shenjia, stále vyzařují starobylé kulturní prvky.

Qingcun se na počátku dynastie Sung postupně stal rybářskou vesnicí a byl také známý svým rozvinutým solným průmyslem. Dnešní stará ulice Qingxi, most Nanhong, most Yongshou a most Jifang se klenou na severu a jihu řeky Qingxi. Eleganci starobylého města dokládají robustní budovy, beranidlové zdi, vyřezávané okenní sloupky či ulice a uličky s kamennými deskami.

V roce 1731 se Fengcheng stal okresem Fengxian a postupně se mu začalo říkat zkráceně Fengcheng. Ulice v kraji mají tvar kříže, mezi nimiž jsou roztroušeny konfuciánský chrám, chrám Guan Yu, chrám boha Chenghuang, chrám Wanfo, chrám Yanzi, akademie Zhaowen, pavilon Kuixing, sál Tongshan a oltář Xiannong.

Kanál Punan se stal důležitou osou budoucího rozvoje města Fengxian a hlavní břehovou linií plánu.

