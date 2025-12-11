Santa's House regresa a Zillow con nuevos y audaces diseños para las fiestas

Sí, Santa ha renovado el estilo de su emblemática cabaña del Polo Norte y no, no se contuvo en absoluto: visítela y descubra todos los nuevos diseños

SEATTLE, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cada diciembre, Santa abre las puertas de su acogedora cabaña en el Polo Norte en Zillow para que todas las familias puedan compartir algo de la magia de las fiestas. Este año, se ha dedicado a decorar su hogar fuera del mercado y presentó cinco diseños nuevos y encantadores para su hogar que invitan tanto a niños como a adultos a explorar, imaginar y jugar.

Desde una transformación de la Casa de Jengibre con rayas de colores hasta una brillante guarida en Tinsel Town, Santa's House (la Casa de Santa) vuelve con nuevos diseños audaces y encantadores. Los visitantes pueden entrar a la cabaña y ver cómo Santa, la Sra. Noel y los elfos celebran estas fiestas rodeados de madera natural de estilo escandinavo o en una zona helada y gélida.

"A Santa le encanta compartir su hogar para que las familias de todo el mundo puedan disfrutar de la magia de estas fiestas y este año lo ha llevado a un nivel completamente nuevo", declaró Amanda Pendleton, experta en tendencias para el hogar de Zillow. "Por primera vez, permite a los visitantes virtuales transformar su emblemática casa en una variedad de temas festivos extravagantes. Es la forma que tiene Santa de invitar a las familias a jugar, explorar y reimaginar la cabaña del Polo Norte a su propio estilo. Ese es el encanto de Virtual Staging: convierte una casa en un lienzo para la imaginación y la diversión".

La experiencia de este año se inspira en la IA Virtual Staging de Zillow y ofrece a las familias cinco nuevos diseños para explorar dentro de Santa's House. Al pulsar "Stage This Space" (Diseñar este espacio), los visitantes pueden elegir un estilo temático y ver cómo se transforma la habitación, al cambiar con facilidad entre las fotos originales y las versiones con el nuevo estilo mientras se recorre la cabaña. Esta experiencia de puesta en escena virtual solo está disponible en la web.

Entre a la cabaña de Santa, rediseñada con audacia

Algunas salas de Santa's House se han redecorado con una temática diferente, lo que demuestra la amplia variedad creativa que puede inspirar la puesta en escena. Los nuevos diseños para 2025 incluyen:

Icicle Dream: (Sueños de carámbanos) acabados glaseados, tonos helados y elegancia invernal moderna. Santa lo describe como su "zona de relax".

Estas interpretaciones solo están disponibles para Santa's House, pero se basan en la experiencia real de Virtual Staging disponible en los anuncios de Zillow Showcase℠. Los compradores de viviendas pueden acceder a "Stage This Space", explorar estilos de diseño como el moderno o el escandinavo y ver al instante una habitación rediseñada sin perder de vista el espacio real. La herramienta está pensada para ayudar a los compradores a imaginar su estilo personal en una vivienda, aunque probablemente elegirían menos gominolas que Santa.

Santa utiliza los anuncios de Zillow Showcase para destacar su mágica cabaña del Polo Norte

Una de las viviendas más visitadas de Zillow por fuera del mercado, con más de 3 millones de visitas, Santa's House, ahora tiene un valor de $1,207,345, lo que supone un aumento de más del 0.1% desde la pasada Navidad. Zillow calculó por primera vez un valor especial Zestimate® para la propiedad única de Santa en 2016, cuando analizó viviendas comparables en ubicaciones remotas y añadió una "prima de Santa". El valor del terreno casi se ha duplicado desde entonces, apreciándose al mismo ritmo que el mercado inmobiliario nacional.

Santa's House se presenta como un anuncio Showcase en Zillow, con la misma tecnología avanzada en la que confían los vendedores y agentes inmobiliarios para destacar las mejores características de una propiedad. Los anuncios Showcase ofrecen a compradores potenciales una experiencia más sofisticada y envolvente, y les permite explorar la vivienda virtualmente antes de entrar en ella. Los aspectos clave incluyen:

Planos interactivos inmersivos y visitas virtuales

Una superposición de plano de planta resaltada de la vivienda que conecta cada foto con un lugar dentro de la casa

La aparición del plano de planta en un mapa, para que los compradores puedan ver su ubicación en el terreno

Recomendaciones de imágenes principales basadas en las características que buscan los compradores

Organización de fotos por salas para ayudar a los compradores a orientarse fácilmente por las habitaciones

Un carrusel de fotos giratorio y de alta resolución que destaca las imágenes más llamativas de la vivienda

Y lo nuevo de 2025, SkyTour y Virtual Staging en los anuncios de Showcase ofrecen a los compradores un mayor control sobre cómo explorar una propiedad, desde pilotar una vista exterior similar a la de un dron hasta rediseñar habitaciones al instante y ver el potencial de una vivienda en cuestión de segundos.

Esta tecnología ofrece a los visitantes de Santa's House una mejor percepción de su distribución, así como una forma más sencilla de recorrer la cabaña de forma remota sin tener que desplazarse hasta el Polo Norte. Ofrece a los verdaderos creyentes una visión encantadora y realista del mundo mágico de la familia de Santa. Puede que el Sr. Noel no vaya a vender su casa en un futuro próximo, pero si lo hiciera, sabe que los anuncios Showcase en Zillow son más que innovadores. Las viviendas destacadas atraen un 70% más de visitas, se guardan y comparten en Zillow, lo que ayuda a venderlas más rápido y por más dinero en comparación con anuncios similares que no son Showcase en Zillow.1

