Santana Financeira agora é SF3, a marca parceira dos empreendedores

Iniciando outro ciclo de maturidade, a SF3 encara a necessidade de reposicionar sua identidade e imagem perante aqueles que a conhecem e se abrir para o diálogo com novos empresários. "A SF3 se apoia nos valores das empresas que estão ajudando a reinventar as relações de crédito, dialogando não apenas com o setor financeiro, mas com o ecossistema digital. Somos simples, transparentes, ágeis e próximos de nossos parceiros. Dessa forma, nos mantemos como protagonistas em nosso mercado", acrescenta Junior Caritá, sócio-diretor.

A mudança abraçada pela SF3 é resultado de uma transformação silenciosa na empresa, iniciada há alguns anos. "Para nós, o negócio não é mudar para os outros. Mas com os outros. Não é uma tarefa fácil. É preciso reconhecer as próprias fraquezas, ter disposição para escutar e aprender. Faz parte do processo de evolução. Também é parte do papel de quem exerce liderança e deseja continuar sendo relevante em territórios, muitas vezes, inexplorados", define Joca Caritá.

A SF3 nasce com o posicionamento de parceira dos empreendedores, conhecendo muito bem o lado de quem cria e administra empresas no Brasil. Fundada há 32 anos pela família Caritá, a empresa carrega nesse período histórias de inventividade, crises, superação e, principalmente, de conquistas. "O empreendedorismo funciona como um remédio para os males que afligem nossa cultura burocratizada e avessa ao risco e à inovação. Temos consciência disso e sabemos qual é o nosso papel no desenvolvimento econômico e social", completa Joca Caritá, sócio-diretor.

A SF3 passa a atuar, fortemente, na democratização do acesso de micro e pequenos empresários da indústria e do varejo a linhas de crédito e outras soluções financeiras, que assegurem para eles segurança, bem-estar e oportunidades de prosperidade.

Nesse novo momento, a empresa abraça causas, que reforçam sua proximidade com a maioria de seus clientes. A primeira delas é a mobilidade, uma agenda conectada à atividade do mercado de compra e venda de veículos usados. "Levaremos a eles informações e muito conhecimento sobre setor automotivo, relevantes para quem vive intensamente esse mercado, como tecnologia, consumo, motorização, design, práticas de preços, lançamentos, entre outros assuntos", acrescenta.

Outra causa é a educação financeira, um dos pilares para a aceleração dos negócios de seus clientes. Especialmente nesse tema, a SF3 quer ajudar a moldar uma cultura entre empreendedores no país, capacitando essas pessoas a tomar boas decisões na hora de investir seus recursos e de administrar suas empresas.

"A partir de agora, tudo o que passamos a fazer na SF3 pode ser resumido no final de um dia de trabalho na nossa capacidade de simplificar processos, de empoderar nossos clientes, de fortalecer seus negócios e, sobretudo, de transformar suas vidas e realizar seus sonhos", acrescenta Junior.

