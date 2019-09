Santander InnoVentures, MUFG, e Nomura Holdings apoiam Securitize com levantamento de US$ 14 milhões

O levantamento revela um apetite cada vez maior da Ásia por títulos digitais com participação na rodada também da KDDI, Mitsui Fudosan, Kenetic Capital e Fenbushi Capital.

SÃO FRANCISCO, 24 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Securitize , a reconhecida solução mundial para emissão e gestão de títulos digitais em blockchain, garantiu um levantamento estratégico de US$ 14 milhões, com apoiadores que incluem três dos maiores bancos do mundo - Banco Santander, por meio do braço de venture capital (o Santander InnoVentures), o MUFG, por meio de sua subsidiária integral de venture capital (a MUFG Innovation Partners), e a Nomura Holdings – para alavancar o desenvolvimento de sua plataforma de tecnologia a fim de modernizar o antigo setor de títulos.

"Contar com investidores como o Santander InnoVentures, o MUFG e a Nomura, além de investidores de renome da área de blockchain, apenas consolida o poder de transformação dos títulos digitais frente aos mercados financeiros tradicionais. O investimento dessas empresas na Securitize garante que continuemos a impulsionar a adoção e a inovação com a nossa execução e com a nossa tecnologia líder do setor", disse Carlos Domingo, cofundador e CEO da Securitize.

Este último levantamento de fundos é uma extensão da rodada da Série A da Securitize, que soma U$$ 30 milhões no total. Os atuais investidores da Série A, Blockchain Capital, SPiCE VC e SeedRocket4Founders também participaram da última rodada. O aporte destas instituições globais sólidas valida a força da tecnologia da Securitize para transformar o movimento e o funcionamento dos títulos nos mercados de capitais.

O protocolo DS da Securitize, que gere transações secundárias e ações corporativas para títulos digitais, atualmente tem a maior taxa de adoção do setor, com 11 títulos digitais emitidos até agora, cinco dos quais em transações nos mercados públicos e mais dezenas a serem emitidos.

"Como apostamos em empresas que estão reinventando aspectos centrais da infraestrutura do setor por meio de tecnologias blockchain, a Securitize é um acréscimo lógico ao nosso portifólio que melhor posiciona o Santander a participar do mercado emergente de títulos digitais", comentou Manuel Silva Martínez, sócio e líder de investimentos da Santander InnoVentures. "Estamos entusiasmados com a parceria com Carlos e sua equipe para revolucionarmos o setor dos mercados de capitais juntos."

"Os títulos digitais são, cada vez mais, o caso de uso para as tecnologias de ledger distribuído no setor de serviços financeiros. A Securitize emerge como provedor de ponta de soluções neste espaço de crescimento rápido", declarou Nobutake Suzuki, presidente e CEO do MUFG Innovation Partners. "Com nosso investimento na Securitize, o MUIP busca estabelecer uma relação estratégica e promover ainda maior colaboração, no futuro."

A rodada de investimentos também demonstra um crescimento, na Ásia, na área de títulos digitais, com participantes como o KDDI Open Innovation, o braço de corporate venture de uma das maiores empresas do setor de telecomunicações do Japão, a 31 Ventures, braço de inovação da Mitsui Fudosan, uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Japão, além da empresa líder de blockchain VC de Hong Kong, a Kenetic Capital e da primeira empresa baseada em venture capital da China dedicada exclusivamente ao blockchain, a Fenbushi Capital.

A Tezos Foundation e a Algo VC também participaram da rodada em uma colaboração estratégica com a Securitize para digitalizar os títulos nos blockchains da Tezos e da Algorand.

"A Securitize é pioneira em títulos digitais na cadeia e tem um time forte de fundadores. A missão da Tezos Foundation é investir de forma estratégica em projetos relevantes e no desenvolvimento de negócios e, portanto, achamos que é o casamento perfeito", comentou Hubertus Thonhauser, membro do conselho da Tezos Foundation.

Em novembro de 2018, a Securitize levantou US$ 12,5 milhões em uma rodada da Série A com o principal nível de investidores em tecnologias blockchain, entre eles Blockchain Capital, Coinbase Ventures , Ripple Ventures , Global Brains e NXTP.

Sobre a Securitize: A Securitize é provedora de soluções comprovadas mundialmente para a criação e gestão de títulos digitais. A plataforma e o protocolo de compliance da empresa oferecem uma solução completa para a emissão e para a gestão de títulos digitais (tokens de títulos). O inovador protocolo DS da Securitize tem a mais alta taxa de adoção no setor e permite transações de maneira fácil e perfeita, totalmente conformes, em diversos mercados simultaneamente. Diversos títulos digitais da Securitize já fazem parte de transações em mercados públicos e há diversos outros a caminho.

O Santander InnoVentures (SIV) é o fundo de corporate venture, de US$ 200 milhões, do Banco Santander. O SIV investe em startups de tecnologia financeira e área correlatas para acelerar o crescimento, apoiar grandes empreendedores e equipes, com o capital, o conhecimento e a experiência do Grupo Santander. Desde o lançamento, em 2014, o fundo já investiu em mais de 25 empresas, e figura como a corporate venture de tecnologia financeira com respaldo bancário mais ativo em todo o mundo. Mais de 70% das empresas do portifólio do fundo, agora, participam de parcerias estratégicas com o Santander. Para mais informações, acesse: http://santanderinnoventures.com

Sobre o MUFG e a MUFG Innovation Partners: O Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) é um dos maiores grupos financeiros do mundo. Com sede em Tóquio e mais de 360 anos de história, o MUFG tem uma rede mundial de cerca de 3.000 localidades em mais de 50 países. O Grupo conta com mais de 180.000 funcionários e presta serviços bancários comerciais, de custódia, títulos, cartões de créditos, crédito ao consumidor, gestão de ativos e outros serviços financeiros. O objetivo do grupo é "ser o grupo de serviços financeiros mais sólido do mundo", por meio de colaboração próxima entre nossas empresas de operação e com a flexibilidade para atender a todas as necessidades financeiras de nossos clientes, servir à sociedade e promover crescimento compartilhado e sustentável para um mundo melhor. As ações da MUFG configuram nas bolsas de Tóquio, Nagoya e de Nova Iorque. Para mais informações, acesse https://www.mufg.jp/english.

O MUFG Innovation Partners Co., Ltd. (MUIP) é o recém-formado corporate venture capital do MUFG, com mais de US$ 185 milhões voltados para o investimento em startups de tecnologias financeiras e correlacionadas. Para mais informações, acesse: http://www.ip.mufg.jp

Sobre o Nomura Group: O Nomura é um grupo de serviços financeiros sediado na Ásia, com rede global integrada que abrange mais de 30 países. Conectando mercados do oriente e do ocidente, o Nomura atende às necessidades de pessoas físicas, instituições, empresas e governos por meio de suas quatro divisões: varejo, gestão de ativos, atacado (mercados globais e bancos de investimentos) e bancos de comércio. Fundada em 1925, a empresa vale-se de uma tradição em empreendedorismo disciplinado, serviços prestados aos clientes com soluções criativas e liderança bem-fundamentada. Para mais informações, acesse: https://www.nomura.com/

Sobre a Tezos

A Tezos é uma blockchain que se desenvolve com a própria evolução. Os stakeholders votam em emendas ao protocolo para que se chegue a um consenso social a respeito das propostas, criando, assim, um sistema de atualização seguro e orgânico. O sistema de governança do protocolo, Proof-of-Stake (PoS), e a capacidade de intermediar a verificação formal fazem da Tezos uma solução de longo prazo ideia para transações digitais, inclusive de contratos inteligentes e STOs. A Tezos é completamente descentralizada e é o papel da Tezos Foundation respaldar o desenvolvimento e o sucesso em longo prazo do protocolo e do ecossistema. Leia mais em: https://tezos.foundation/

