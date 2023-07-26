SANY: Демонстрация приверженности устойчивому развитию в Африке

News provided by

SANY Group

26 Jul, 2023, 12:26 ET

ПЕКИН, 26 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- С 29 июня по 2 июля в Чанше проходила третья Китайско-африканская торгово-экономическая выставка, на которой в целях развития китайско-африканского экономического и торгового сотрудничества собрались представители 53 африканских стран, 12 международных организаций и более 1 500 экспонентов. Компания SANY Group (далее — "SANY") представила на выставке 14 флагманских продуктов, в том числе в категориях бетонной, дорожной и портовой техники.

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The third China-Africa Economic and Trade Expo 1
The third China-Africa Economic and Trade Expo 1
The third China-Africa Economic and Trade Expo 2
The third China-Africa Economic and Trade Expo 2

В качестве единственного представителя китайского бизнеса на выставке выступил Сян Вэньбо (Xiang Wenbo), председатель совета директоров компании SANY. Он отметил давнюю историю китайско-африканской дружбы и взаимодополняемость экономических моделей двух регионов, благодаря чему открывается огромный потенциал для сотрудничества.

В настоящее время китайско-африканские отношения находятся в самой активной фазе развития за всю историю своего существования, с постепенным формированием рамок всестороннего и многоуровневого сотрудничества. По данным Министерства коммерции КНР, Китай уже 14 лет подряд остается крупнейшим торговым партнером Африки. В 2021 году объем китайско-африканского товарооборота достиг рекордной отметки в 254,289 млрд долларов США, увеличившись на 35,3% по сравнению с предыдущим годом. Между двумя сторонами продолжает развиваться сотрудничество в области инфраструктуры: китайские предприятия инвестируют средства в строительство тысяч мостов и сотен портов по всему континенту.

В сотрудничестве с Китаем Африка расширила свою магистральную сеть до 150 000 км и расширила охват клиентов сетевых услуг до почти 700 млн пользователей, ускорив тем самым свою индустриализацию и модернизацию. В сфере социального развития Китай подготовил более 160 000 африканских специалистов в различных областях, приглашая африканских студентов на учебу в Китай. Кроме того, Китай также делится с Африкой своими решениями в области сельского хозяйства, способствуя общей аграрной трансформации с устойчивым развитием африканских стран.

В то же время огромный экономический потенциал Африки представляет для Китая возможность выхода на обширный рынок. В 2002 году компания SANY экспортировала свои грейдеры в Марокко, став первой группой производителей строительной техники, вышедшей на африканский рынок. С тех пор продукция компании SANY охватила более 50 стран и регионов Африки и участвовала во многих крупных строительных проектах, включая проект ветровой электростанции в городе Адама. За последнее время 102 ветрогенератора SANY стали частью ландшафта Эфиопии и непрерывно передают экологически чистую энергию в столицу этой страны — Аддис-Абебу.

Ветроэнергетика играет важнейшую роль в продвижении преобразований в области энергетики и в обеспечении энергетической безопасности в рамках китайской цели «двойного углерода». Компания SANY стремится стать мировым лидером в области производства оборудования и услуг для экологически чистой энергетики, а также намерена расширять и углублять сотрудничество с африканскими странами для создания общества с экологически устойчивым развитием.

Фото –  https://mma.prnewswire.com/media/2162006/FAN5865.jpg
Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2162007/FAN6637.jpg
Логотип – https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

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