SANY Anuncia Plano de Aquisição de Ações para Funcionários em 2023

PEQUIM, 31 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O SANY Group ("SANY") anunciou o plano de compra de ações para funcionários (ESOP) de 2023. Este é o quarto ano consecutivo em que a SANY lançou o ESOP, que dá aos funcionários a oportunidade de possuir ações da empresa por meio da criação de fundos de incentivo. O ESOP 2023 estabeleceu um tamanho de fundo de cerca de 590 milhões de yuans (US$ 82 milhões), com um preço de recompra de ações planejado em 16,13 yuans por ação (US$ 2,24). O capital será proveniente dos fundos de incentivo acumulados de acordo com as disposições relevantes do grupo.

Abrace o mundo, Inspire o potencial.

A SANY sempre se concentrou em melhorar os benefícios dos funcionários e aderir ao princípio de "crescer junto, buscar o desenvolvimento comum e compartilhar conquistas". Ao estabelecer um mecanismo abrangente de incentivo e restrição, visa inspirar o entusiasmo e a criatividade dos funcionários e alinhar os interesses dos acionistas, da empresa listada e dos indivíduos. Isso incentiva todas as partes a unir esforços para impulsionar o desenvolvimento de longo prazo da SANY.

O ESOP anual da SANY tem como objetivo compartilhar os frutos das conquistas do grupo com os funcionários. O número de funcionários premiados com incentivos de propriedade de ações está crescendo anualmente, e a proporção de funcionários de nível médio e chave está aumentando ano a ano:

2020: A SANY concedeu 8,31 milhões de ações a 2.264 funcionários, 71,52% eram funcionários de gerenciamento de nível médio, cargos-chave e cargos (técnicos) de negócios principais.

2021: A SANY concedeu 7,54 milhões de ações a 4.205 funcionários, 91,33% eram funcionários de gerenciamento de nível médio, cargos-chave e cargos (técnicos) de negócios principais.

2022: A SANY concedeu 20,5 milhões de ações a 6.996 funcionários, 94,26% eram funcionários de gerenciamento de nível médio, cargos-chave e cargos (técnicos) de negócios principais.

2023: A SANY está concedendo 36,62 milhões de ações a 7.131 funcionários, 95,69% eram funcionários de gerenciamento de nível médio, cargos-chave e cargos (técnicos) de negócios principais.

A origem de ações para o ESOP de 2023 são as ações que já foram recompradas pela conta especial da SANY. Ela não excede 36,62 milhões de ações no total e está dentro de 1% do capital total atual da SANY.

Nesse ínterim, a SANY Renewable Energy (SH688349) divulgou comunicado referente ao exercício do segundo período de exercício do plano de incentivo de opção de compra de ações 2020, com 16,0368 milhões de opções outorgadas a serem exercidas, com prazo restrito de três anos. A subsidiária está empenhada em se tornar líder global em equipamentos e serviços de energia limpa e contribuir para atingir os objetivos de pico de carbono e neutralidade de carbono.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2165846/Embrace_the_World__Inspire_Potential_V10_2.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/4188382/logo_Logo.jpg

FONTE SANY Group

SOURCE SANY Group