SANY -- крупнейший производитель тяжелого оборудования в Китае и 2-й по величине в мире
May 26, 2021, 11:25 ET
Forbes называет SANY крупнейшим производителем тяжелого оборудования 2021 года в Китае и вторым по величине в мире
ЧАНША (Китай), 26 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- В 19-м ежегодном рейтинге Forbes Global 2000 представлены крупнейшие публичные компании мира по таким показателям, как рыночная стоимость, объемы продаж, прибыли и активы. SANY занимает первое место среди производителей тяжелого оборудования в Китае и второе место в мире, уступая только компании Caterpillar.
В этом году компания SANY поднялась на 235 мест, впервые войдя в клуб Forbes TOP500 с годовым объемом продаж 14,4 млрд долл., прибылью 2,2 млрд долл., стоимостью активов 19,3 млрд долл. и рыночной стоимостью 41,2 млрд долл.
Несмотря на падение мирового рынка строительной техники на 27%, когда в первом квартале 2020 года началась пандемия COVID-19, являющаяся на данный момент крупнейшим ударом по планете в 21-м столетии, компания сохранила устойчивый рост, имея перспективный бизнес-план своего международного развития и тщательно продуманную стратегию управления деятельностью и бизнесом.
В первом квартале 2021 года компания SANY сохранила хорошую динамику роста: ее квартальная выручка достигла 5,17 млрд долл., увеличившись на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные линейки продукции SANY продолжают успешно распространяться по всему миру, укрепляя лидирующие позиции компании в отрасли.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1518613/image1.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg
SOURCE SANY Group
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