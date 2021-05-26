SANY -- крупнейший производитель тяжелого оборудования в Китае и 2-й по величине в мире

Forbes называет SANY крупнейшим производителем тяжелого оборудования 2021 года в Китае и вторым по величине в мире

ЧАНША (Китай), 26 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- В 19-м ежегодном рейтинге Forbes Global 2000 представлены крупнейшие публичные компании мира по таким показателям, как рыночная стоимость, объемы продаж, прибыли и активы. SANY занимает первое место среди производителей тяжелого оборудования в Китае и второе место в мире, уступая только компании Caterpillar.

В этом году компания SANY поднялась на 235 мест, впервые войдя в клуб Forbes TOP500 с годовым объемом продаж 14,4 млрд долл., прибылью 2,2 млрд долл., стоимостью активов 19,3 млрд долл. и рыночной стоимостью 41,2 млрд долл.