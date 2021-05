SANY nomeada pela Forbes como a maior empresa de equipamentos pesados da China em 2021 e a 2ª do mundo

Este ano, a SANY subiu 235 pontos, ingressando no Forbes TOP500 Club pela primeira vez, com volume de vendas anual de US$ 14,4 bilhões, faturamento de US$ 2,2 bilhões, valor de ativos de US$ 19,3 bilhões e valor de mercado de US$ 41,2 bilhões.

Apesar de sofrer uma redução de 27% no mercado global de maquinários de construção quando a pandemia da COVID-19 começou no primeiro trimestre de 2020, o que representou o maior impacto para o mundo no século XXI, a empresa manteve um crescimento constante, com um layout visionário de negócios globais e uma estratégia coerente de operação e gestão de negócios.

A SANY manteve um bom impulso de crescimento no primeiro trimestre de 2021, com seu faturamento trimestral alcançando US$ 5,17 bilhões, um aumento de 90% em relação ao ano anterior. As principais linhas de produtos da empresa continuam a ter um bom desempenho global, consolidando a posição de liderança da SANY no setor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1518613/image1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

FONTE SANY Group

