SANY lance cinq nouvelles petites pelles, ancrant le développement futur du marché international

CHANGSHA, Chine, 31 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe SANY (SANY), l'un des principaux fabricants mondiaux de machines, a lancé cinq nouvelles petites pelles avec des fonctionnalités et des performances améliorées, qui seront officiellement mises sur le marché en 2024.

Les modèles SY60C, SY75C, SY80U, SY95C et SY135C, développés pour les marchés européen et nord-américain, sont sortis de la chaîne de montage du parc industriel de SANY à Kunshan, dans la province de Jiangsu, marquant une étape importante de la stratégie de SANY en matière de produits internationaux.

SANY's Kunshan Industrial Park SY135C

Afin de renforcer ses avantages concurrentiels sur les marchés des petites pelles en Europe et aux États-Unis, SANY a mené des enquêtes et des recherches approfondies basées sur les besoins, les suggestions et les questions des marchés hors de Chine. La société a introduit en juillet le plan H (le plan de haute qualité (HQP)), qui se compose de projets de développement de produits et d'amélioration de la qualité.

« La stratégie de SANY sur le marché international donne la priorité au développement des produits. Le lancement de cinq nouveaux produits par SANY renforce non seulement sa position sur le marché international, mais stimule également le développement de l'ensemble des produits de la série », a déclaré Chen Jiayuan, PDG de SANY Heavy Machine, une division commerciale de SANY Heavy Industry.

Intelligence, sécurité et précision

Les cinq petites pelles bénéficient de quatre mises à niveau majeures qui améliorent considérablement les fonctionnalités, les performances, la maniabilité et la sécurité d'utilisation.

Les configurations améliorées garantissent une expérience d'utilisation plus flexible, plus pratique et plus sûre. Les principales améliorations comprennent deux jeux de circuits auxiliaires et d'un jeu de circuits à changement rapide, ainsi qu'une caméra arrière standard qui offre un champ de vision amélioré de 15 %. Les configurations de produits globales standardisées et sérialisées pour les petites pelles ont également permis d'augmenter le taux de généralisation des produits à 75 %.

L'aspect modernisé des nouveaux modèles n'améliore pas seulement l'esthétique. Le capot plus haut de 20 % améliore l'aérodynamisme et le bilan thermique du produit de 8 %. Dans le même temps, la nouvelle cabine est entièrement équipée de commandes intelligentes, de la technologie Bluetooth et de panneaux de touches multifonctionnels. Le taux d'étanchéité de la cabine a augmenté de 20 %.

Le modèle SY60C est doté d'un écran tactile intelligent et d'un module de gestion de la batterie ePower, d'un bouton et d'une molette de démarrage à touche unique intégrés, d'une pelle améliorée qui s'adapte à davantage de conditions de construction, et d'une adaptation intelligente des accessoires aux différents clients et régions.

est doté d'un écran tactile intelligent et d'un module de gestion de la batterie ePower, d'un bouton et d'une molette de démarrage à touche unique intégrés, d'une pelle améliorée qui s'adapte à davantage de conditions de construction, et d'une adaptation intelligente des accessoires aux différents clients et régions. Le modèle SY75C met en avant des performances hydrauliques élevées. L'extrémité du circuit auxiliaire est équipée d'un déviateur à bille, et il est doté de la fonction de pelle flottante standard avec une nouvelle valve à tiroir pour des actions composées plus douces. La nouvelle configuration de l'intérieur de la cabine a déplacé la valve de pied à l'avant pour avoir plus d'espace pour les jambes.

met en avant des performances hydrauliques élevées. L'extrémité du circuit auxiliaire est équipée d'un déviateur à bille, et il est doté de la fonction de pelle flottante standard avec une nouvelle valve à tiroir pour des actions composées plus douces. La nouvelle configuration de l'intérieur de la cabine a déplacé la valve de pied à l'avant pour avoir plus d'espace pour les jambes. Le modèle SY80U est équipé d'un écran tactile multifonctionnel intégrant les commandes de la radio et de la climatisation, ce qui rend l'opération plus pratique et permet de changer 20 types d'accessoires. Le contrepoids optionnel de 260 kg et le bras de godet court de 1,6 mètre peuvent accroître la stabilité de la pelle et élargir les utilisations pour répondre à davantage de demandes de projets.

est équipé d'un écran tactile multifonctionnel intégrant les commandes de la radio et de la climatisation, ce qui rend l'opération plus pratique et permet de changer 20 types d'accessoires. Le contrepoids optionnel de 260 kg et le bras de godet court de 1,6 mètre peuvent accroître la stabilité de la pelle et élargir les utilisations pour répondre à davantage de demandes de projets. Le modèle SY95C offre les options d'une valve anti-explosive et d'un circuit de changement rapide, avec une fonction de pelle flottante standard, et les choix d'un bras de godet standard de 1,7 mètre et long de 2,1 mètres pour répondre aux demandes variées des clients. Son équipement de conduite amélioré comporte deux options de chenilles en acier ou en caoutchouc pour répondre aux exigences des différentes conditions routières, et la pelle de 450 mm de haut améliore l'efficacité du bulldozer.

offre les options d'une valve anti-explosive et d'un circuit de changement rapide, avec une fonction de pelle flottante standard, et les choix d'un bras de godet standard de 1,7 mètre et long de 2,1 mètres pour répondre aux demandes variées des clients. Son équipement de conduite amélioré comporte deux options de chenilles en acier ou en caoutchouc pour répondre aux exigences des différentes conditions routières, et la pelle de 450 mm de haut améliore l'efficacité du bulldozer. Le modèle SY135C présente un tout nouveau design de boîtier d'accoudoir et un mélange de couleurs intérieures à l'allure futuriste. Une fonction de levage est disponible pour ce modèle, avec un pesage et un levage dynamiques et automatiques et une alarme de surcharge pour un fonctionnement intelligent, précis et sûr.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2260836/image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2260837/image2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group