SANY Renewable Energy en vedette du salon Husum Wind 2025 avec ses solutions révolutionnaires d'énergie éolienne intelligente

PÉKIN, 23 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Le rideau s'est refermé sur le salon Husum Wind 2025, qui s'est tenu du 16 au 19 septembre en Allemagne, mais l'impact de cet événement s'apprête à retentir dans l'ensemble du secteur éolien mondial. Parmi les plus de 600 exposants, la société SANY Renewable Energy (SANY R.E.) s'est particulièrement distinguée dans le hall 1, au stand 1D10, en suscitant tout l'intérêt des partenaires, des décideurs politiques et des experts du secteur autour du thème « Empowering the Future with Smart Wind Energy » (« L'énergie éolienne intelligente au service de l'avenir »).

De nouvelles turbines pour le marché européen

Au nombre des points forts de l'exposition de SANY R.E. : la présentation approfondie de ses nouveaux modèles de turbines européennes, SI-17578 et SI-18580. Conçues pour une production d'électricité, une stabilité et une fiabilité accrues, ces turbines se démarquent par leurs performances de cybersécurité, leur conformité avec le réseau et les normes HSE (hygiène, sécurité, environnement) et CE en vigueur sur divers sites éoliens européens, avec pour principaux avantages une production d'électricité plus élevée, une stabilité opérationnelle supérieure, des niveaux de bruit très faibles, une protection contre les chauves-souris et les oiseaux, la détection de glace et le respect des normes CEI et DIBt. Les démonstrations techniques en direct ont suscité des réactions enthousiastes, positionnant les nouveaux modèles de SANY R.E. comme des options hautement compétitives pour les marchés des éoliennes terrestres et en mer, en forte croissance en Europe.

Des solutions d'un bout à l'autre du cycle de vie

SANY a également démontré la force de ses capacités de cycle de vie complet, en présentant des études de cas sur la façon dont son système de gestion de projet intelligent réduit les délais de développement et augmente le rendement des projets. Les participants ont pu obtenir un aperçu direct de la façon dont SANY soutient ses clients de la planification du projet à l'exploitation et à la maintenance intelligentes à long terme, en passant par la construction et la mise en service, et ont découvert que SANY R.E. n'était pas seulement un fabricant de turbines, mais aussi un partenaire stratégique investi dans le succès de chaque projet, depuis sa conception jusqu'à son exploitation durable.

Des prouesses en matière d'essais et de fabrication

Les visiteurs ont eu l'occasion unique de pouvoir s'approcher du modèle de banc d'essai dos à dos de chaîne dynamique à six degrés de liberté de 35 MW de SANY R.E., et ainsi observer rapidement le système d'essai d'installations d'énergie éolienne le plus complet et le plus grand du monde pour les matériaux, les composants principaux, les sous-systèmes et les turbines complètes.

Le modèle de multiplicateur exposé a mis en avant l'engagement de SANY R.E. en faveur de la production interne de composants essentiels. En fabriquant elle-même les pièces cruciales, notamment les nacelles, les pales et les générateurs, la société SANY R.E. exerce un contrôle inégalé sur la qualité, l'efficacité et l'innovation.

L'engagement en action pour les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance)

Le développement durable est également au centre des préoccupations. Dans le cadre d'un dialogue sur l'ESG et le développement durable avec le Global Wind Energy Council (GWEC), SANY a fait part de ses avancées en matière d'implantation d'usines vertes, de chaînes d'approvisionnement durables et de stratégies neutres en carbone. SANY R.E. met par ailleurs en œuvre des initiatives telles que la gestion des risques et l'audit ESG de la chaîne d'approvisionnement, l'analyse du cycle de vie/déclaration environnementale de produit ou des enquêtes sur les minerais et matériaux de conflit, afin de construire une chaîne d'approvisionnement durable.

« Le développement durable repose sur la collaboration et non sur la confrontation », a déclaré Paulo Fernando Soares, directeur général de SANY Renewable Energy Europe. Les deux parties ont convenu que des entreprises telles que SANY et des organisations comme le GWEC pouvaient conjointement améliorer la ligne de durabilité du secteur éolien.

Un succès retentissant

De ses turbines innovantes à son action de leader du développement durable, SANY R.E. a réaffirmé par sa présence au salon Husum Wind 2025 sa force mondiale dans le domaine des énergies renouvelables.

Alors que le monde progresse vers un avenir plus propre, SANY est en mesure de proposer à ses partenaires des solutions éoliennes intelligentes qui allient technologie, fiabilité et responsabilité.

L'éolien intelligent pour un avenir plus fort ！Pour en savoir plus sur SANY Renewable Energy, consultez le site https://en.sanyre.com.cn/

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2777321/SANY_Renewable_Energy.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2777320/SANY_Renewable_Energy.jpg