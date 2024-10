SANY Renewable Energy präsentiert auf der WindEnergy Hamburg grüne Innovationen und unterstreicht sein Engagement für den Klimaschutz

PEKING, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Vom 24. bis zum 27. September präsentierte SANY Renewable Energy (SANY RE) erfolgreich die umfassende Entwicklung seiner neuesten Produkttechnologien auf der WindEnergy Hamburg 2024, einer weltweit führenden Veranstaltung für den Windenergiesektor. Damit bekräftigte das Unternehmen sein unerschütterliches Engagement für nachhaltige Entwicklung und grüne Energielösungen.

SANY RE introduces new models at WindEnergy Hamburg. SANY RE hosts ESG panel at WindEnergy Hamburg. Visitors are exploring SANY RE's booth.

Als Vorreiter in Sachen Innovation stellte SANY RE die beiden neu eingeführten Windturbinen SI-18580 und SI-17578 vor, die speziell auf den europäischen Markt zugeschnitten sind. Diese Modelle wurden entwickelt, um die Leistungsabgabe und Betriebsstabilität zu verbessern. Dabei halten sie gleichzeitig die strengen europäischen Normen für Materialien und Sicherheit ein. Darüber hinaus bietet SANY RE maßgeschneiderte Onshore-Windenergielösungen an. Diese reichen von der Auswahl der Turbinen bis hin zum intelligenten Betriebsmanagement und steigern die Effizienz und Zuverlässigkeit.

SANY RE hat mit Stolz die Einrichtung des weltweit größten Testzentrums für Windenergie bekannt gegeben und damit einen bedeutenden Fortschritt erzielt. Die mit hochmodernen mehrdimensionalen Prüfsystemen ausgestattete wegbereitende Anlage kann extreme Wetterbedingungen und komplexe Umgebungen nachbilden. Das Zentrum setzt einen neuen Standard in der Qualitätskontrolle und Testeffizienz und unterstützt die Forschungs- und Entwicklungsbemühungen sowie die Massenproduktion innovativer Produkte. Dadurch wird die Position von SANY RE an der Spitze der globalen Windenergietechnologie gefestigt.

Im Rahmen des weiteren Ausbaus seiner Technologieführerschaft hat SANY RE bekanntgegeben, dass sein neuer 140 Meter hoher Hybridturm, der für sein 10-MW-Modell auf der Plattform 919 entwickelt wurde, die Konformitätserklärung von TÜV NORD erhalten hat. Dieser Hybridturm setzt neue Maßstäbe in Bezug auf die hervorragende bauliche Gestaltung und die ökologische Nachhaltigkeit, die für die Einhaltung der strengen Vorschriften in Märkten wie Europa entscheidend sind.

Zusätzlich zu diesen Fortschritten präsentierte SANY RE sein hochmodernes 131-Meter-Blatt, eines der längsten in der Onshore-Windindustrie. Dieses Blatt ist ein Beispiel für das Engagement für Innovation von SANY. Es bietet ein fortschrittliches aerodynamisches Design und Materialien, die Leistung und Haltbarkeit verbessern. Vor allem die Integration von Holmkappen aus Kohlefaser verbessert die Stabilität erheblich, während ein speziell angepasstes Blitzschutzsystem die Betriebssicherheit gewährleistet. Dieser umfassende Ansatz unterstreicht die führende Rolle von SANY RE bei der Erweiterung der Grenzen der Windenergietechnologie.

Während der WindEnergy Hamburg 2024 veranstaltete SANY RE auch eine ESG-Podiumsdiskussion zum Thema nachhaltige Entwicklung, die Branchenvertreter von GWEC und PwC zusammenbrachte, um die jüngsten Fortschritte bei der kohlenstoffarmen nachhaltigen Entwicklung zu diskutieren. Paulo Fernando Soares, Geschäftsführer für Europa, betonte das unerschütterliche Engagement für ESG-Prinzipien und hob das Engagement des Unternehmens für technologische Innovation, gesellschaftliches Engagement und Verantwortung sowie die transparente Governance-Struktur zur Förderung von Nachhaltigkeitsbemühungen hervor.

Zusätzlich zu der Reihe strategischer Initiativen, die darauf abzielen, die globalen Nachhaltigkeitsbemühungen zu stärken, veröffentlichte SANY RE das „Climate Action White Paper". Dieser strategische Schritt unterstreicht die Entschlossenheit von SANY RE, den globalen Umstieg zu grüner Energie zu beschleunigen. In dem White Paper werden entscheidende Strategien zur Anpassung an den Klimawandel und zu dessen Abschwächung dargelegt, wobei das Engagement von SANY RE für die Initiative Science Based Targets (SBTi) hervorgehoben wird. Außerdem werden mittel- bis langfristige Verpflichtungen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen genannt, was den Einsatz von SANY RE für die Erreichung wichtiger Nachhaltigkeitsziele unterstreicht. Durch die Weitergabe dieser Erkenntnisse möchte SANY RE zur Zusammenarbeit in der gesamten Branche anregen und wirksame Maßnahmen für eine grünere Zukunft vorantreiben.

SANY RE ist weiterhin entschlossen, die Zukunft der erneuerbaren Energien durch kontinuierliche Investitionen in technologische Spitzenleistungen, internationale Partnerschaften und nachhaltige Geschäftspraktiken zu gestalten. Dieses Engagement stellt sicher, dass SANY RE an der Spitze des weltweiten Strebens nach einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft für alle steht.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2520279/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2520280/2_ESG.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2520438/3.jpg