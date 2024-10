SANY Renewable Energy présente l'innovation verte à WindEnergy Hamburg, en mettant l'accent sur son engagement en faveur de la réduction des émissions de carbone

PÉKIN, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Du 24 au 27 septembre, SANY Renewable Energy (SANY RE) a présenté avec succès le développement complet de ses dernières technologies de produits lors du WindEnergy Hamburg 2024, un événement mondial de premier plan pour le secteur de l'énergie éolienne, réaffirmant son engagement inébranlable envers le développement durable et les solutions d'énergie verte.

SANY RE introduces new models at WindEnergy Hamburg. SANY RE hosts ESG panel at WindEnergy Hamburg. Visitors are exploring SANY RE's booth.

À la pointe de l'innovation, SANY RE a présenté deux éoliennes nouvellement lancées, la SI-18580 et la SI-17578, adaptées spécifiquement au marché européen. Ces modèles sont conçus pour améliorer la puissance et la stabilité opérationnelle tout en respectant les normes européennes strictes en matière de matériaux et de sécurité. En outre, SANY RE propose des solutions personnalisées pour les solutions d'énergie éolienne terrestre, depuis la sélection des turbines jusqu'à la gestion opérationnelle intelligente, afin d'améliorer l'efficacité et la fiabilité.

Une avancée significative pour SANY RE, qui a annoncé avec fierté la création du plus grand centre d'essais éoliens au monde. Équipée de systèmes d'essai multidimensionnels de pointe, cette installation ultramoderne peut reproduire des conditions météorologiques extrêmes et des environnements complexes. En établissant une nouvelle norme en matière de contrôle qualité et d'efficacité des tests, le centre soutient les efforts de R&D et la production de masse de produits innovants, consolidant ainsi la position de SANY RE à l'avant-garde de la technologie mondiale de l'énergie éolienne.

Renforçant encore son leadership technologique, l'entreprise a révélé que sa nouvelle tour hybride de 140 mètres, conçue pour son modèle de 10 MW sur la plateforme 919, a reçu l'évaluation de la conception et la déclaration de conformité de TÜV NORD. Cette tour hybride établit de nouvelles normes en matière d'excellence de la conception structurelle et de durabilité environnementale, ce qui est essentiel pour naviguer dans les paysages réglementaires rigoureux de marchés tels que l'Europe.

Outre ces avancées, SANY RE a présenté sa lame de pointe de 131 mètres, l'une des plus longues de l'industrie éolienne terrestre. Cette lame illustre l'engagement de SANY en matière d'innovation, avec des conceptions aérodynamiques avancées et des matériaux qui améliorent les performances et la durabilité. En particulier, l'intégration de longerons en fibre de carbone améliore considérablement la stabilité, tandis qu'un système de protection personnalisé contre la foudre garantit la sécurité des opérations. Cette approche globale renforce le leadership de SANY RE en repoussant les limites de la technologie de l'énergie éolienne.

Lors du WindEnergy Hamburg 2024, SANY RE a également organisé une table ronde sur l'ESG sur le développement durable, qui a réunit des représentants de l'industrie de GWEC et de PwC afin de discuter des récentes avancées en matière de développement durable à faible émission de carbone. Paulo Fernando Soares, directeur général pour l'Europe, a souligné l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation technologique, de l'engagement et de la responsabilité communautaires, ainsi que d'une structure de gouvernance transparente pour faire progresser les efforts en matière de développement durable, en mettant l'accent sur son engagement indéfectible envers les principes ESG.

La publication par SANY RE du livre blanc « Climate Action White Paper » (livre blanc sur l'action en faveur du climat) est venue s'ajouter à la série d'initiatives stratégiques visant à renforcer les efforts de développement durable à l'échelle mondiale. Ce mouvement stratégique souligne la volonté résolue de SANY RE d'accélérer la transition mondiale vers l'énergie verte. Le livre blanc présente des stratégies cruciales pour s'adapter au changement climatique et l'atténuer, en soulignant l'engagement de SANY RE dans l'initiative Science Based Targets (SBTi). Il détaille également les engagements à moyen et long terme en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, renforçant ainsi la volonté de SANY RE d'atteindre des objectifs significatifs en matière de développement durable. En partageant ces informations, SANY RE vise à inspirer la collaboration au sein de l'industrie et à mener des actions efficaces pour un avenir plus vert.

SANY RE reste déterminé à façonner l'avenir des énergies renouvelables grâce à des investissements continus dans l'excellence technologique, les partenariats internationaux et les pratiques commerciales durables. Ce dévouement lui permet de rester à l'avant-garde de l'effort mondial en faveur d'un avenir plus vert et plus durable pour tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2520279/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2520280/2_ESG.jpg

photo - https://mma.prnewswire.com/media/2520438/3.jpg