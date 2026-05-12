SAP et Cyberwave déploient des robots entièrement alimentés par l'IA dans un entrepôt logistique SAP en conditions réelles

WALLDORF, Allemagne, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- SAP SE (NYSE : SAP), leader mondial des logiciels d'application d'entreprise, et Cyberwave, société de logiciels de robotique IA, ont annoncé aujourd'hui le déploiement réussi de robots entièrement autonomes et alimentés par l'IA dans un entrepôt logistique actif de SAP. S'appuyant sur le développement stratégique des capacités d'IA physique de SAP annoncé l'année dernière, cette initiative marque une étape importante : SAP procède à la mise en œuvre de la robotique avancée dans ses propres installations.

Comment Cyberwave et SAP automatisent la logistique grâce à la robotique et à l'IA ?

Le déploiement dans l'entrepôt SAP à St. Leon-Rot, en Allemagne (exploité sur SAP Logistics Management (LGM), solution d'exécution logistique Cloud de SAP) démontre que l'IA physique a dépassé le stade de la recherche. Elle apporte aujourd'hui des améliorations mesurables en termes de rendement, les robots effectuant des tâches de pliage de cartons, d'emballage et d'expédition de manière totalement autonome.

À propos de l'intégration

L'architecture allégée et privilégiant les API de SAP LGM (qui a attiré l'attention lors du salon LogiMAT 2026 pour sa mise en œuvre rapide et ses processus normalisés) constitue la base idéale pour l'automatisation robotique. Les tâches font l'objet de commandes robotiques précises par l'intermédiaire du service d'IA incarnée de SAP, ce qui permet une intégration de bout en bout via la plateforme SAP Business Technology Platform (BTP) et la plateforme Cyberwave en l'espace de quelques minutes.

« En intégrant la robotique alimentée par l'IA directement dans nos opérations d'entrepôt, nous prouvons que l'IA physique n'est plus un concept, mais qu'elle apporte une véritable valeur aujourd'hui. Dans notre entrepôt de Saint-Léon-Rot, SAP LGM constitue le socle numérique qui permet de déployer rapidement les robots, de les faire fonctionner de manière fiable et de les adapter à nos processus. Il s'agit d'une étape décisive vers des opérations logistiques plus résilientes et plus efficaces. » - Tim Kuebler, Responsable de l'entrepôt et de l'expédition, SAP

Difficultés liées à la robotique logistique et solutions apportées par Cyberwave

Les environnements logistiques comptent parmi les environnements plus difficiles pour la robotique. Les robots doivent manipuler des objets divers et de forme irrégulière, plier et emballer des cartons, déplacer des paquets, apposer des étiquettes et traiter des commandes d'expédition, ces tâches variant en permanence en termes d'objets, de disposition et de conditions. Les systèmes robotiques traditionnels nécessitent un codage manuel minutieux pour chaque variation de tâche et tombent souvent en panne au grès des évolutions des conditions réelles.

Cyberwave a développé la première plateforme spécialement conçue pour résoudre ce problème de bout en bout. Cyberwave permet aux opérateurs :

de collecter rapidement des données d'entraînement à l'aide d'interfaces de démonstration intuitives, en tenant compte de la variabilité des tâches dans les environnements d'entrepôt réels.

d'affiner les modèles vision-langage-action (VLA) et les modèles d'apprentissage par renforcement (RL - Reinforcement Learning) sur ces données, en produisant des stratégies robotiques qui se généralisent en fonction des types d'objets, des orientations et des variations de flux de travail (et pas seulement en mémorisant des mouvements scénarisés).

de déployer et d'exécuter ces modèles sur des robots physiques avec des boucles de retour d'information en temps réel qui permettent un affinement continu au fur et à mesure de l'évolution des conditions.

Résultat : des robots capables d'effectuer des tâches à haute variabilité dans des environnements dynamiques. Alors que les systèmes conventionnels nécessitent des semaines d'ingénierie par tâche, avec Cyberwave, l'entraînement qui durait autrefois plusieurs semaines prend aujourd'hui quelques heures. Des opérateurs non experts peuvent apprendre de nouvelles tâches aux robots par de simples démonstrations, le système s'adaptant automatiquement aux objets, aux environnements et aux flux de travail.

« Le partenariat avec SAP sur le déploiement d'un entrepôt en conditions réelles est un moment décisif, non seulement pour Cyberwave, mais aussi pour ce que la robotique alimentée par l'IA peut réellement apporter à la logistique d'entreprise aujourd'hui. Cela est possible en combinant le socle numérique robuste de SAP LGM et la capacité de Cyberwave à recueillir des données d'entraînement réelles et à affiner les modèles VLA et RL qui se généralisent compte tenu de la variabilité dans n'importe quel entrepôt réel. Les robots n'ont plus besoin d'être minutieusement programmés pour chaque objet ou scénario : ils apprennent, s'adaptent et s'améliorent sans cesse. C'est le virage que nous avons entamé ». - Simone Di Somma, Cofondateur et PDG de Cyberwave

Résultats

Dans l'entrepôt SAP de St. Leon-Rot, des robots formés et déployés sur la plateforme Cyberwave procèdent désormais au pliage des cartons, à l'emballage et à l'expédition en interne de manière totalement autonome, libérant ainsi les travailleurs humains des tâches répétitives et physiquement exigeantes et augmentant le débit de l'entrepôt. L'ensemble de l'intégration, de l'entraînement des robots aux opérations en direct, a été réalisé à l'aide de SAP BTP et de la plateforme Cyberwave.

SAP continue de faire progresser ses capacités d'IA incarnée, apportant de la valeur à ses clients tout en optimisant ses propres opérations en tant que mise en œuvre de référence.

À propos de SAP La stratégie de SAP est d'aider chaque organisation à fonctionner en entreprise intelligente et durable. En tant que leader du marché des logiciels d'application d'entreprise, SAP aide les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à opérer au mieux. Pour plus d'informations, consultez le site www.sap.com.

À propos de Cyberwave Cyberwave est une société de logiciels de robotique IA qui développe une plateforme permettant d'entraîner, d'affiner et de déployer rapidement et facilement des robots capables d'effectuer des tâches à haute variabilité dans des environnements réels. En associant des outils de collecte de données intuitifs à un entraînement de pointe reposant sur les modèles VLA et RL, Cyberwave permet aux organisations de déployer des robots opérationnels et adaptatifs sans expertise approfondie en robotique. Pour plus d'informations, consultez le site www.cyberwave.com .

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Sources :

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