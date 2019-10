SAP faz parceria com a Microsoft para lançar primeiras ofertas no mercado de migração para a nuvem

Com o novo acordo, as empresas irão acelerar e modernizar as transições dos clientes para o SAP S/4HANA e SAP Cloud Platform no Microsoft Azure

REDMOND, Washington, e WALLDORF, Alemanha, 21 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Baseando-se em um compromisso conjunto de simplificar e modernizar as jornadas dos clientes para a nuvem, através do projeto "Embrace", a SAP SE (NYSE: SAP) e a Microsoft Corp. anunciaram na segunda-feira uma ampla parceria de go-to-market – da conceitualização às vendas – para acelerar a adoção pelos clientes do SAP S/4HANA® e SAP® Cloud Platform no Microsoft Azure.

Agora, a nova parceria de nuvem preferencial reúne a SAP e a Microsoft, junto com a rede global de integradores de sistemas, para oferecer pacotes holísticos que fornecem aos clientes arquiteturas unificadas de referência, planos de ação e jornadas aprovadas pelo mercado, para iluminar uma transição clara para a nuvem. Como parte dessa jornada simplificada do cliente, a Microsoft irá revender componentes da SAP Cloud Platform (plataforma de nuvem da SAP) junto com o Azure. Essa oferta única visa ajudar os usuários do SAP ERP e SAP S/4HANA a migrar mais facilmente de softwares nos computadores da empresa (on-premises) para a nuvem pública.

"Essa parceria se resume em reduzir complexidades e minimizar custos para os clientes, conforme eles adotam o SAP S/4HANA na nuvem", disse a copresidente-executiva da SAP, Jennifer Morgan. "Juntar o poder da SAP e da Microsoft proporciona aos clientes a certeza de trabalhar com duas líderes do setor, de forma que podem fazer a transição com confiança e eficiência para empresas inteligentes".

"A decisão da SAP de escolher o Microsoft Azure como parceiro de preferência aprofunda o relacionamento entre as duas empresas de uma maneira diferenciada e sinaliza um compromisso compartilhado de promover o crescimento do ecossistema de nuvem", disse o vice-presidente executivo da Microsoft para negócios comerciais mundiais, Judson Althoff. "A notícia de hoje também reflete nosso compromisso com a mentalidade de colocar o cliente em primeiro lugar e de dar suporte a sua transformação para a nuvem, o que continua a determinar como nós, na Microsoft, abordamos tudo, de parcerias a inovação de produtos. Isso eleva a venda conjunta para um novo patamar".

A SAP irá liderar com o Microsoft Azure a transição dos usuários do SAP ERP e SAP S/4HANA de on-premise para a nuvem, através de melhores práticas específicas do setor, arquiteturas de referência e serviços prestados através de nuvem. Isso inclui futuras implementações e migração dos atuais clientes diretos do SAP HANA® Enterprise Cloud, alavancando infraestrutura de hiperescalador. No entanto, a SAP mantém sua política de longa data de escolha de suporte para os clientes que querem alternativas baseadas em necessidades dos negócios.

Especificamente, o projeto "Embrace" no Microsoft Azure irá fornecer aos clientes:

Uma transição simplificada de edições on-premise do SAP ERP para o SAP S/4HANA dos clientes, com produtos integrados e soluções do setor. Pacotes do setor para o mercado irão criar um plano de ação para a nuvem para os clientes em setores focados, com uma arquitetura de referência singular e uma via para racionalizar a implementação.

dos clientes, com produtos integrados e soluções do setor. Pacotes do setor para o mercado irão criar um plano de ação para a nuvem para os clientes em setores focados, com uma arquitetura de referência singular e uma via para racionalizar a implementação. Modelo de suporte colaborativo para resolução simplificada . Em resposta ao feedback de clientes, um modelo se suporte combinado para o Azure e o SAP Cloud Platform irá ajudar a facilitar a migração e melhorar a comunicação.

. Em resposta ao de clientes, um modelo se suporte combinado para o Azure e o SAP Cloud Platform irá ajudar a facilitar a migração e melhorar a comunicação. Jornadas ao mercado desenvolvidas em conjunto para dar suporte às necessidades dos clientes. Projetados em colaboração com a SAP, a Microsoft e parceiros integradores de sistemas irão fornecer planos de ação para a empresa digital, com soluções recomendadas e arquiteturas de referência para os clientes. Isso oferece um método harmonizado pelo setor para produtos, serviços e práticas, através da Microsoft, SAP e integradores de sistema.

