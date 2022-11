SAP predstavil SAP Build, aby umožnil využiť potenciál biznisových odborných znalostí a nadviazal partnerstvo s platformou Coursera, aby posilnil novú generáciu vývojárov

LAS VEGAS, 15. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SAP na konferencii SAP TechEd predstavila novú silnú ponuku, ktorá má odštartovať ďalšiu vlnu obchodnej transformácie. Využije na to odborné znalosti tých, ktorí sa vyznajú najlepšie – podnikových používateľov. SAP Build je low-code riešenie, ktoré využíva jedinečnú hĺbku a šírku SAP Business Technology Platform (BTP). Do rúk obchodných používateľov vkladá podnikovú technológiu SAP svetovej triedy, čím im dáva priamy, bezpečný prístup k end-to-end procesom, dátam a kontextu. Potrebujú ich, aby sa dokázali inteligentnejšie rozhodovať a rýchlo zavádzať inovácie. Ponuka umožňuje aj biznisovým používateľom s minimom technických znalostí vytvárať a rozširovať podnikové aplikácie, automatizovať procesy a navrhovať podnikové stránky s jednoduchosťou princípu drag-and-drop.

„SAP Build spája najvýkonnejšiu podnikovú aplikáciu sveta s platformou, navrhnutou na rýchle využitie odborných znalostí používateľov z oblasti biznisu," povedal Jürgen Müller, člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti SAP pre technológie. „V neustále sa meniacom prostredí biznisu SAP Build a kompletný balíček inovácií, ktoré dnes predstavujeme – či už je to nové partnerstvo s Courserou, až po vylepšenia naprieč naším podnikovým portfóliom – pomôžu zákazníkom pripraviť ich podnik na budúcnosť a vyťažiť maximálnu hodnotu z ich investície do technológií."

So SAP Build majú podnikoví používatelia k dispozícii plnú silu SAP BTP a dát z obchodných aplikácií od SAP. Môžu tak jednoducho integrovať systémy, inteligentne monitorovať, analyzovať a automatizovať procesy a vytvárať aplikácie pre poslednú míľu inovácie – a to všetko bez toho, aby museli presúvať svoje dáta do externého systému. S natívne integrovaným riešením SAP Signavio získajú používatelia SAP Build hĺbkový pohľad do všetkých svojich procesov, takže vedia, na čo sa majú sústrediť, aby ich inovácie a automatizácie dosiahli najväčší účinok. Viac ako 275-tisíc procesných referenčných bodov od 4 000 zákazníkov, ako aj 1 300 pracovných postupov a automatizácií, ktoré sú špecifické pre jednotlivé prípady použitia, im umožnia okamžite využiť úplné spektrum odborných znalostí z biznisu, ktoré sú zabudované do technológie SAP.

SAP Build spolupracuje aj so systémami, ktoré nie sú od SAP. Nový program SAP Builders pomáha používateľom rýchlo sa rozbehnúť a spojiť sa s kolegami prostredníctvom praktických stretnutí a fór na zdieľanie osvedčených postupov.

„Dopyt po súčasných digitálnych riešeniach je vyšší ako schopnosť profesionálnych vývojárov dodávať ich. Vzhľadom na to IDC predpokladá, že do iniciatív pri vytváraní digitálnych riešení sa budú čoraz častejšie zapájať podnikoví profesionáli, aby pomohli riešiť pálčivé obchodné problémy," povedal Arnal Dayaratna, viceprezident pre výskum v oblasti vývoja softvéru spoločnosti IDC. „IDC očakáva, že sa v najbližších desiatich rokoch sa celosvetovo do tvorby digitálnych riešení zapojí viac ako 100 miliónov podnikových profesionálov. Low-code vývojárske riešenia SAP Build im umožnia naplno využiť znalosti z ich odboru, aby mohli rýchlo vytvárať a opakovane vylepšovať digitálne riešenia vo veľkom rozsahu."

SAP Build už ukazuje svoj potenciál. „Vďaka SAP Build sme jednoducho vytvorili lepší zážitok pre našich zákazníkov a zároveň sme dramaticky skresali náklady na vývoj o 90 %," povedal Spencer Cook, XM Advocates Lead v Qualtrics, poprednej spoločnosti, ktorá sa zaoberá riadením skúseností. „Dokázal som jednoducho vytvoriť aplikáciu na zlepšenie nášho zákazníckeho referenčného programu, ktorý bude katapultovať spokojnosť zákazníkov."

S tým, ako sa z každej spoločnosti stáva technologická spoločnosť, si SAP stále uvedomuje aj rastúci dôraz kladený na zručnosti a poznatky, ktoré môžu poskytnúť iba profesionálni vývojári. SAP sa preto zaviazal zvýšiť kvalifikáciu dvoch miliónov vývojárov na celom svete do roku 2025 strojnásobením ponuky bezplatného vzdelávania na stránke SAP Learning Site. Uzavretím partnerstva s poskytovateľom svetovej vzdelávacej platformy Coursera pomôže ľuďom naštartovať kariéru v ekosystéme SAP a posilniť nedostatočne obsluhovanú cieľovú skupinu v oblasti technológií.

„S radosťou oznamujem, že SAP na platforme Coursera predstavuje vstupný odborný certifikát. Tento certifikát je určený pre študentov z akéhokoľvek prostredia, pričom nie je potrebný vysokoškolský titul ani skúsenosti z odboru," povedal Jeff Maggioncalda, CEO Coursera Inc. „Pripraví študentov na vstupné pracovné pozície v niektorých z najžiadanejších oblastí. Je nám cťou, že sme uzavreli partnerstvo so spoločnosťou SAP, aby sme zlepšili prístup k zručnostiam, súvisiacim s prácou a rozšírili tak ekonomické príležitosti pre každého."

Tieto oznámenia boli súčasťou balíka inovácií, predstavených na podujatí SAP TechEd. Ich cieľom je pomôcť zákazníkom SAP a partnerom pokračovať v transformácii, ktorú potrebujú, aby zostali úspešní. Od úplne nového natívneho webového vstupného bodu pre podnikové aplikácie, ktorý zvyšuje produktivitu v cloude a z krabice, až po inovácie naprieč inteligentnými SAP aplikáciami, riešeniami SAP Digital Supply Chain a riešeniami SAP pre udržateľnosť – na SAP TechEd umožníme biznisu využiť svoj potenciál naplno.

Viac si prečítajte v prehľade noviniek.

About SAP

SAP's strategy is to help every business run as an intelligent, sustainable enterprise. As a market leader in enterprise application software, we help companies of all sizes and in all industries run at their best: SAP customers generate 87% of total global commerce. Our machine learning, Internet of Things (IoT), and advanced analytics technologies help turn customers' businesses into intelligent enterprises. SAP helps give people and organizations deep business insight and fosters collaboration that helps them stay ahead of their competition. We simplify technology for companies so they can consume our software the way they want – without disruption. Our end-to-end suite of applications and services enables business and public customers across 25 industries globally to operate profitably, adapt continuously, and make a difference. With a global network of customers, partners, employees, and thought leaders, SAP helps the world run better and improve people's lives. For more information, visit www.sap.com.

This document contains forward-looking statements, which are predictions, projections, or other statements about future events. These statements are based on current expectations, forecasts, and assumptions that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results and outcomes to materially differ. Additional information regarding these risks and uncertainties may be found in our filings with the Securities and Exchange Commission, including but not limited to the risk factors section of SAP's 2021 Annual Report on Form 20-F.

© 2022 SAP SE. All rights reserved.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE in Germany and other countries. Please see https://www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1093077/SAP_Logo.jpg

SOURCE SAP SE