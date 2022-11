SAP lance SAP Build pour révéler l'expertise métier et s'engage à former 2 millions de Développeurs en partenariat avec Coursera d'ici 2025

LAS VEGAS, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- SAP SE (NYSE : SAP) a annoncé, à l'occasion de la conférence SAP TechEd, le lancement d'une nouvelle offre visant à catalyser la prochaine vague de transformation des entreprises en mettant à profit l'expertise de ceux qui la connaissent le mieux : les utilisateurs professionnels.

SAP lance SAP Build qui met l'innovation entre les mains des utilisateurs

S'appuyant sur la profondeur et l'étendue unique de SAP Business Technology Platform (SAP BTP), SAP Build est une solution low-code qui met l'innovation et la puissance technologique de SAP entre les mains des utilisateurs professionnels, leur donnant un accès direct et sécurisé aux processus end-to-end, aux données et au contexte dont ils ont besoin pour prendre des décisions plus éclairées et stimuler rapidement l'innovation. Cette offre permet aux utilisateurs, avec un minimum d'expertise technique, de créer et d'enrichir des applications d'entreprise, d'automatiser des processus et de concevoir des sites d'entreprise par simple drag and drop[1].

« SAP Build réunit les applications de gestion les plus puissantes du monde sur une plateforme conçue pour révéler rapidement l'expertise business des utilisateurs », a déclaré Juergen Mueller, Chief Technology Officer et membre du Conseil Exécutif de SAP. « Dans un contexte économique instable, SAP Build et l'ensemble des innovations que nous lançons aujourd'hui - de notre nouveau partenariat avec Coursera Inc. aux améliorations apportées à notre portefeuille d'entreprises pour maximiser la productivité et réduire le délai de rentabilité - permettent aux clients de préparer l'avenir de leur entreprise et de tirer le maximum de valeur de leurs investissements technologiques. »

Avec SAP Build, les utilisateurs ont à portée de main toute la puissance de SAP BTP ainsi que les données des applications de gestion de SAP. Les utilisateurs peuvent facilement intégrer des systèmes, surveiller, analyser et automatiser intelligemment les processus, mais aussi créer des applications pour le dernier jalon d'innovation, le tout sans déplacer leurs données dans un système externe. Grâce aux solutions SAP Signavio déjà intégrées, les utilisateurs de SAP Build bénéficient également d'une visibilité approfondie sur l'ensemble de leurs processus, leur permettant de savoir où se concentrer et ainsi avoir le plus d'impact possible lorsqu'ils innovent et automatisent. Plus de 275 000 références de processus provenant de 4 000 clients, ainsi que 1 300 workflows et automatisations spécifiques à des cas d'utilisation, permettent aux utilisateurs d'exploiter instantanément l'ensemble de l'expertise métier intégrée à la technologie SAP. SAP Build fonctionne également avec les systèmes non-SAP. Enfin le nouveau programme SAP Builders aide les utilisateurs à se lancer rapidement et à entrer en contact avec leurs pairs par le biais de sessions de formations et de forums de partage des meilleures pratiques.

« La demande de solutions numériques actuelles étant supérieure à la capacité des Développeurs à les fournir, IDC prévoit que les professionnels s'impliqueront de plus en plus dans des initiatives visant à créer des solutions digitales pour résoudre les problèmes urgents des entreprises », a déclaré Arnal Dayaratna, Research Vice President, Software Development, IDC. « A l'échelle mondiale, IDC prévoit l'implication de plus de 100 millions de professionnels dans la production de solutions digitales au cours des dix prochaines années. Les solutions de développement low-code de SAP Build permettent aux utilisateurs de tirer parti de leur expertise dans leur domaine pour créer rapidement des solutions à grande échelle et y apporter des modifications. »

L'impact de SAP Build se fait déjà sentir : « Grâce à SAP Build, nous avons facilement construit une meilleure expérience pour nos clients, tout en réduisant considérablement nos coûts de développement de 90%", a déclaré Spencer Cook, XM Advocates Lead chez Qualtrics, société leader dans la « gestion d'expérience ». « J'ai pu rapidement construire l'application pour améliorer notre programme de référence client, ce qui va permettre de propulser le taux de satisfaction clients."

SAP s'engage à former 2 millions de Développeurs en partenariat avec Coursera

À l'heure où chaque entreprise devient une entreprise technologique, SAP est également conscient de l'importance croissante des compétences et des connaissances que seuls les Développeurs sont en mesure d'apporter. A cet effet, SAP s'engage à former deux millions de Développeurs dans le monde d'ici 2025, en triplant ses offres de formations gratuites sur le site SAP Learning, en s'associant à la plateforme d'apprentissage Coursera Inc. de renommée mondiale, ceci afin d'aider les candidats à lancer leur carrière au sein de l'écosystème SAP, et en donnant des moyens d'action aux publics défavorisés dans le domaine de la technologie.

« Je suis heureux d'annoncer que SAP lance aujourd'hui un certificat professionnel de premier niveau sur Coursera. Un certificat destiné aux apprenants de tous niveaux, sans qu'aucun diplôme universitaire ou une expérience du secteur ne soit requis », a déclaré Jeff Maggioncalda, PDG de Coursera Inc. « Ce certificat préparera les candidats à des fonctions premières, et ce, dans certains des domaines les plus demandés. Nous sommes honorés de nous associer à SAP afin d'accroître l'accès aux compétences professionnelles et de développer les opportunités économiques pour tous. »

Ces deux annonces majeures, tant sur le plan business que celui de la formation, s'inscrivent dans le cadre d'une multitude d'innovations annoncées à SAP TechEd, pour aider les clients et partenaires de SAP à poursuivre les changements dont ils ont besoin pour rester performants. Qu'il s'agisse d'un tout nouvel accès Web natif pour les applications de gestion, améliorant la productivité dans le Cloud et prêt à l'emploi, ou d'innovations SAP dans le domaine des applications intelligentes, la Digital Supply Chain ou le développement durable, SAP TechEd 2022 vise à libérer le pouvoir des entreprises.

Pour en savoir plus, consultez notre guide des actualités ici.

Visitez le SAP News Center. Suivez SAP sur Twitter à l'adresse @SAPNews.

À propos de SAP

La stratégie de SAP vise à aider chaque organisation à fonctionner en "entreprise intelligente". En tant que leader du marché des logiciels d'application d'entreprise, nous aidons les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à opérer au mieux : 77 % des transactions commerciales mondiales entrent en contact avec un système SAP®. Nos technologies de Machine Learning, d'Internet des objets (IoT) et d'analytique avancées aident nos clients à transformer leurs activités en "entreprises intelligentes". SAP permet aux personnes et aux organisations d'avoir une vision approfondie de leur business et favorise la collaboration afin qu'elles puissent garder une longueur d'avance sur leurs concurrents. Nous simplifions la technologie afin que les entreprises puissent utiliser nos logiciels comme elles le souhaitent - sans interruption. Notre suite d'applications et de services de bout en bout permet aux clients privés et publics de 25 secteurs d'activité dans le monde de fonctionner de manière rentable, de s'adapter en permanence et de faire la différence. Avec son réseau mondial de clients, partenaires, employés et leaders d'opinion, SAP aide le monde à mieux fonctionner et à améliorer la vie de chacun.

Pour plus d'informations, visitez le site www.sap.com.

This document contains forward-looking statements, which are predictions, projections, or other statements about future events. These statements are based on current expectations, forecasts, and assumptions that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results and outcomes to materially differ. Additional information regarding these risks and uncertainties may be found in our filings with the Securities and Exchange Commission, including but not limited to the risk factors section of SAP's 2021 Annual Report on Form 20-F.

© 2022 SAP SE. All rights reserved.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE in Germany and other countries. Please see https://www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices.

Veuillez tenir compte de notre politique de confidentialité. Si vous avez reçu cette alerte de presse dans votre courriel et que vous souhaitez vous désabonner de notre liste d'envoi, veuillez communiquer avec [email protected] et écrire Désabonnement dans la ligne Objet.

[1] Glisser - Déposer

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1093077/SAP_Logo.jpg

SOURCE SAP SE