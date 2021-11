SAR le Prince Mohammed ben Salmane annonce la création d'OXAGON, le plus grand complexe industriel flottant au monde

A l'occasion de l'annonce de la création de la ville, Son Altesse Royale a déclaré : « OXAGON sera le catalyseur de la croissance économique et de la diversité à NEOM et dans le Royaume, se conformant davantage à nos ambitions dans le cadre de la Vision 2030. OXAGON contribuera à redéfinir l'approche mondiale du développement industriel à l'avenir, en protégeant l'environnement tout en créant des emplois et de la croissance pour NEOM. Il contribuera au commerce régional de l'Arabie saoudite et soutiendra la création d'une nouvelle plaque tournante pour les flux commerciaux mondiaux. Je suis heureux de voir que les affaires et le développement ont commencé sur le terrain et nous avons hâte de voir l'expansion rapide de la ville. »

Nadhmi Al-Nasr, PDG de NEOM, a déclaré : « Grâce à OXAGON, il y aura un changement fondamental dans la façon dont le monde perçoit les centres de fabrication. Ce qui nous encourage, c'est de voir l'enthousiasme d'un certain nombre de nos partenaires qui ont montré leur vif désir de démarrer leurs projets dans OXAGON. Ces pionniers du changement établiront des usines, développées avec les dernières technologies de l'intelligence artificielle, pour réaliser un saut significatif pour notre époque dans la quatrième révolution industrielle. Comme THE LINE, OXAGON sera une ville cognitive complète qui offrira une qualité de vie exceptionnelle à ses résidents.

Comprenant une vaste zone dans le coin sud-ouest de NEOM, l'environnement urbain central est centré autour du port intégré et du centre logistique qui abritera la majorité des résidents attendus de la ville. La conception octogonale unique minimise l'impact sur l'environnement et permet une utilisation optimale des terres, le reste étant ouvert pour préserver 95% de l'environnement naturel. Une caractéristique déterminante de la ville : c'est la plus grande structure flottante au monde, et elle deviendra un centre pour l'économie bleue de NEOM et aura une croissance durable.

OXAGON possède la même philosophie et les mêmes principes que THE LINE (lancé en janvier 2021) et offrira une qualité de vie exceptionnelle en harmonie avec la nature. Idéalement situé sur la mer Rouge à proximité du canal de Suez, par lequel transite environ 13% du commerce mondial, OXAGON sera l'un des centres logistiques les plus avancés au monde avec une connectivité portuaire et aéroportuaire intégrée de pointe.

OXAGON établit des références mondiales pour les technologies de pointe

OXAGON établira le premier écosystème portuaire et la première chaîne d'approvisionnement entièrement intégrés au monde pour NEOM. Les installations portuaires, logistiques et de livraison ferroviaire seront unifiées, offriront des niveaux de productivité de classe mondiale avec des émissions de carbone nettes zéro, et établiront des références mondiales en matière d'adoption de technologies et de durabilité environnementale.

La chaîne d'approvisionnement physique et numérique et le système logistique agiles et intégrés permettront une planification en temps réel pour une livraison sécurisée à temps, de l'efficacité et de la rentabilité pour les partenaires de l'industrie.

OXAGON sera centré sur l'adoption des technologies les plus avancées telles que l'Internet des objets (IdO), la fusion homme-machine, l'intelligence artificielle et prédictive ainsi que la robotique, le tout couplé à un réseau de centres de distribution entièrement automatisés et des actifs de livraison autonomes sur le dernier kilomètre pour stimuler les ambitions de NEOM de créer une chaîne d'approvisionnement intégrée, intelligente et efficace.

Sept secteurs innovants, tous alimentés par des énergies 100% renouvelables

La ville nette zéro sera alimentée par une énergie 100 % propre et deviendra une plaque tournante pour les chefs de file de l'industrie qui veulent être les pionniers du changement pour créer les usines avancées et propres du futur.

Sept secteurs forment le noyau du développement industriel d'OXAGON, l'innovation et les nouvelles technologies créant une base vitale pour ces industries. Ces industries sont l'énergie durable ; la mobilité autonome ; l'innovation dans le domaine de l'eau ; la production alimentaire durable ; la santé et le bien-être ; la technologie et la fabrication numérique (incluant les télécommunications, la technologie spatiale et la robotique) ; et les méthodes modernes de construction ; le tout alimenté à 100 % en énergie renouvelable.

Des communautés qui seront intégrées à la nature

Bon nombre des caractéristiques de THE LINE offrant une qualité de vie exceptionnelle se reflètent dans le paysage urbain d'OXAGON. Les communautés seront accessibles à pied ou via un moyen de déplacement fonctionnant à l'hydrogène. Une industrie durable sera construite autour des communautés, minimisant le temps de trajet et offrant une qualité de vie exceptionnelle avec une nature parfaitement intégrée à l'environnement urbain.

L'éducation, la recherche et l'innovation pour rivaliser avec les centres mondiaux

OXAGON innovera pour créer une véritable économie circulaire avec un environnement collaboratif construit autour de la recherche et de l'innovation : Le campus d'innovation d'OXAGON accueillera l'écosystème de l'Éducation, de la Recherche et de l'Innovation (ERI) pour rivaliser avec les centres mondiaux établis.

Le développement d'OXAGON est bien avancé et les conceptions pour les grandes installations de fabrication sont en cours. Ces installations comprennent le plus grand projet d'hydrogène vert au monde réunissant Air Products, ACWA Power et NEOM dans une entreprise tripartite ; l'usine de construction de bâtiments modulaires la plus grande et la plus avancée au monde avec Gulf Modular International ; et le plus grand centre de données hyperscale de la région, une coentreprise entre FAS Energy et NEOM.

Avec un système de réglementation de premier ordre pour le soutien de masse, OXAGON connaîtra une croissance rapide et accueillera ses premiers locataires de fabrication début 2022.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et une vision de ce à quoi un nouvel avenir pourrait ressembler. Il s'agit d'une région du nord-ouest de l'Arabie saoudite sur la mer Rouge, construite à partir de rien, comme un laboratoire vivant - un endroit où l'entrepreneuriat tracera la voie de ce nouvel avenir. Ce sera une destination et un foyer pour les personnes qui rêvent en grand et qui veulent prendre part à la construction d'un nouveau modèle d'habitabilité exceptionnelle, créer des entreprises florissantes et réinventer la conservation de l'environnement.

NEOM sera le foyer et le lieu de travail de plus d'un million de résidents du monde entier. Il comprendra des villes hyperconnectées et cognitives, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des sites pour le sport et le divertissement et des destinations touristiques. En tant que plaque tournante de l'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les entreprises viendront rechercher, incuber et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises de manière révolutionnaire. Les résidents de NEOM incarneront une éthique internationale et adopteront une culture d'exploration, de prise de risque et de diversité, le tout soutenu par une loi progressiste compatible avec les normes internationales et propice à la croissance économique.

