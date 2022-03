SAR le Prince Mohammed bin Salman annonce la création de TROJENA, la destination mondiale pour le tourisme de montagne dans le NEOM

Son Altesse Royale a déclaré : « TROJENA va redéfinir le tourisme de montagne pour le monde entier en créant un lieu basé sur les principes de l'écotourisme, soulignant nos efforts pour préserver la nature et améliorer la qualité de vie de la communauté, ce qui est conforme aux objectifs de la Vision 2030 du Royaume. Cela confirme également notre engagement à participer à l'effort mondial de protection de l'environnement. TROJENA sera un ajout important au tourisme dans la région, un exemple unique de la manière dont l'Arabie saoudite crée des destinations basées sur sa diversité géographique et environnementale. Grâce à cette vision prospective, le tourisme de montagne constituera une autre source de revenus pour soutenir la diversification économique du Royaume, tout en préservant ses ressources naturelles pour les générations futures ».

Nadhmi Al-Nasr, PDG de NEOM, a déclaré : « TROJENA représente les valeurs et les projets audacieux de NEOM en tant que terre où la nature et les technologies innovantes s'unissent pour former une expérience globale unique. Ce nouveau développement est une contribution majeure à la réalisation des ambitions à long terme de NEOM en adhérant aux principes de durabilité et en utilisant une technologie et une ingénierie de pointe, dans diverses disciplines, pour faire de NEOM une destination de classe mondiale complète et attrayante ».

TROJENA présente une architecture unique et innovante, sans équivalent dans le monde, où les paysages captivants des montagnes de NEOM coexistent en harmonie avec les sites touristiques développés en leur sein, offrant une expérience touristique nouvelle et sans précédent qui reflète l'avenir de la vie, du travail et du divertissement à NEOM.

Le ski en plein air est une caractéristique unique de TROJENA qui offrira une expérience inédite dans la région, notamment dans les pays du Golfe connus pour leur climat désertique. Amateurs et professionnels pourront profiter des nombreuses pistes de ski de différentes difficultés avec un éventail de vues contrastées et à couper le souffle. Les eaux bleues de la mer Rouge, la beauté des chaînes de montagnes NEOM et les dunes de sable dorées du désert offriront aux skieurs une expérience inédite qui associe ces divers environnements à des moments de plaisir et d'aventure.

La nouvelle destination touristique ouverte toute l'année comprendra une série d'installations telles que le village de ski, des centres de bien-être et des centres familiaux ultra-luxueux, un large éventail de magasins de détail et de restaurants, ainsi que des activités sportives, notamment une piste de ski, des sports nautiques et du VTT, ainsi qu'une réserve naturelle interactive. Le projet devrait être achevé d'ici 2026.

Pour enrichir la vie et améliorer le bien-être des résidents et des visiteurs, l'aménagement, conforme aux normes internationales, proposera des activités sportives, artistiques, musicales, des festivals culturels et toute une gamme d'activités récréatives. D'ici 2030, TROJENA espère attirer 700 000 visiteurs et 7 000 résidents permanents à TROJENA et dans ses quartiers résidentiels adjacents. Toutes les activités de construction respecteront les principes environnementaux stricts de NEOM, qui s'engagent notamment à minimiser les perturbations de l'écologie locale et à assurer la durabilité à long terme.

TROJENA agira comme un catalyseur majeur de la croissance et de la diversification économiques en Arabie saoudite. Conformément aux objectifs de Vision 2030, elle créera plus de 10 000 emplois et ajoutera 3 milliards de SAR au PIB du Royaume d'ici 2030. Le dernier développement de NEOM est essentiel pour réaliser ce que l'Arabie saoudite a envisagé pour l'avenir du Royaume en débloquant de nouveaux secteurs, en construisant une société dynamique riche en innovation et en favorisant la prospérité économique.

TROJENA s'efforce de fournir un modèle touristique différent et unique, combinant le développement économique et communautaire et la durabilité environnementale - un modèle qui développe des destinations touristiques conformément aux principes et pratiques du tourisme durable. Les points forts du développement comprennent le village de ski ouvert toute l'année, un magnifique lac artificiel d'eau douce, l'hôtel « The Bow », un chef-d'œuvre architectural qui offrira une expérience hôtelière inégalée, et le Vault, un village vertical au sein de la montagne, avec une fusion de la technologie, du divertissement et des installations d'accueil, qui constituera la principale porte d'entrée de TROJENA. Le projet comprendra également les « Slope Residences », qui seront situées près de la piste de ski surplombant le lac et conçues pour se fondre dans le paysage environnant, ainsi que de luxueuses demeures avec vue panoramique conçues pour refléter la beauté de l'environnement.

TROJENA sera composée de six districts : Gateway, Discover, Valley, Explore, Relax et Fun, qui sont tous conçus pour offrir des activités répondant à une variété de goûts et de besoins. Elle sera développée selon des spécifications architecturales qui tiennent compte de la durabilité environnementale, de la préservation de tous les organismes vivants et de la nature. La région se caractérise par un air pur, des paysages magnifiques et une diversité climatique, où les températures descendent en dessous de zéro en hiver, tandis que la température moyenne tout au long de l'année reste inférieure de 10 degrés Celsius à celle des autres villes de la région.

TROJENA est situé au centre de NEOM, à 50 kilomètres de la côte du golfe d'Aqaba, dans une région caractérisée par une chaîne de montagnes dont les sommets les plus élevés d'Arabie saoudite culminent à environ 2 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. TROJENA vise à changer les perceptions actuelles des visiteurs et des résidents sur les services que peuvent offrir les stations de montagne, grâce à son design exceptionnel, son architecture avancée et sa technologie qui intègre la réalité au monde virtuel.

En 2022, NEOM annoncera d'autres projets aux idées différentes, mais tous seront alignés sur le respect de l'environnement et l'atteinte d'un équilibre, car la vision ambitieuse de NEOM vise à façonner l'avenir dans lequel vivre et travailler sont intégrés de manière durable.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur de progrès humain et une vision de ce à quoi pourrait ressembler un nouvel avenir. Il s'agit d'une région située au nord-ouest de l'Arabie saoudite, au bord de la mer Rouge, qui se transforme en laboratoire vivant, un lieu où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Il s'agira d'une destination et d'un lieu de résidence pour les personnes qui ont de grands rêves et qui souhaitent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitabilité exceptionnelle, à la création d'entreprises florissantes et à la réinvention de la conservation de l'environnement.

NEOM comprendra des villes hyperconnectées et cognitives, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des sites de sport et de divertissement et des destinations touristiques. En tant que pôle d'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés viendront rechercher, incuber et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises de manière innovante. Les résidents de NEOM incarneront une éthique internationale et adopteront une culture de l'exploration, de la prise de risque et de la diversité - le tout soutenu par un droit progressiste compatible avec les normes internationales et propice à la croissance économique.

