Sua Alteza Real Príncipe Mohammed bin Salman anuncia a fundação de TROJENA, o destino global de turismo nas montanhas em NEOM

Sua Alteza Real disse: "TROJENA redefinirá o turismo nas montanhas no mundo por meio da criação de um local baseado nos princípios do ecoturismo, destacando os nossos esforços na preservação da natureza e no aumento da qualidade de vida da comunidade, alinhado aos objetivos da Visão 2030 do Reino. TROJENA também corrobora o nosso compromisso em participar do esforço global para proteger o meio ambiente. TROJENA será uma adição importante ao turismo na região, um exemplo único do modo como a Arábia Saudita está criando destinos com base na sua diversidade geográfica e ambiental. A visão prospectiva garantirá que o turismo nas montanhas seja outro fluxo de receita para sustentar a diversificação econômica do Reino à medida que preserva seus recursos naturais para gerações futuras."

O CEO da NEOM, Nadhmi Al-Nasr, comentou: "TROJENA representa os valores e os planos arrojados da NEOM na forma de uma terra onde a natureza e tecnologias inovadoras se juntam para formar uma experiência global única. Esse novo desenvolvimento é uma importante contribuição para alcançar as ambições de longo prazo da NEOM por meio da adesão aos princípios de sustentabilidade e da utilização de tecnologia e engenharia de última geração, entre diversas questões, para transformar a NEOM em um destino global atrativo e versátil."

TROJENA apresenta uma arquitetura única e inovadora, diferente de qualquer outra no mundo, em que as paisagens cativantes das montanhas de NEOM coexistem em harmonia com locais turísticos nelas desenvolvidos, que oferecem uma nova e incomparável experiência turística que reflete o futuro da vivência, do trabalho e do entretenimento em NEOM.

Esquiar a céu aberto é um atrativo único de TROJENA que oferecerá uma experiência única jamais vista na região, principalmente nos países do Golfo, conhecidos pelo clima desértico. Amadores e profissionais poderão desfrutar igualmente de muitas pistas de esqui de várias dificuldades, com uma série de paisagens contrastantes e deslumbrantes. As águas azuis do Mar Vermelho, a beleza das cadeias de montanhas em NEOM e as dunas douradas de areia do deserto proporcionarão aos esquiadores uma experiência inigualável que combina esses ambientes distintos com momentos cheios de diversão e de aventura.

O destino turístico na virada do ano novo consistirá em uma série de instalações, como vilarejo do esqui, recantos familiares e de bem-estar ultraluxuosos, uma ampla gama de lojas de varejo e restaurantes, além de atividades esportivas, incluindo uma pista de esqui, esportes aquáticos e ciclismo nas montanhas (mountain biking), bem como uma reserva natural interativa. Estabeleceu-se que o projeto será concluído até 2026.

Para enriquecer a vida e melhorar o bem-estar dos moradores e visitantes, o desenvolvimento, de acordo com os padrões internacionais, incluirá esportes, arte, música, festivais culturais e uma série de atividades recreativas. Espera-se que TROJENA atraia 700.000 visitantes e 7.000 moradores permanentes para viver em TROJENA e seus distritos residenciais adjacentes até 2030. Todas as atividades de construção atenderão aos princípios ambientais rigorosos da NEOM, que incluem um compromisso de minimizar o prejuízo ao sistema ecológico local e de garantir a sustentabilidade em longo prazo.

TROJENA atuará como um catalizador importante para o crescimento e a diversidade econômicos na Arábia Saudita. De acordo com os objetivos da Visão 2030, criará mais de 10.000 empregos e acrescentará SAR 3 bilhões ao PIB do Reino até 2030. O desenvolvimento mais recente da NEOM é vital para alcançar o que a Arábia Saudita imaginou para o futuro do Reino ao descobrir novos setores, construir uma sociedade vigorosa e repleta de inovação e promover a prosperidade econômica.

TROJENA trabalha para fornecer um modelo diferente e único de turismo, combinando o desenvolvimento econômico e comunitário e a sustentabilidade ambiental – um modelo que desenvolve os destinos de turistas de acordo com os princípios e as práticas de turismo sustentável. Os destaques do desenvolvimento incluem: o vilarejo de esqui durante todo o ano; um impressionante lago artesanal de água doce; o Hotel "The Bow", uma obra-prima arquitetônica que oferecerá uma experiência hoteleira incomparável; e o Vault, um vilarejo vertical dentro da montanha, com uma fusão de instalações de hospitalidade, entretenimento e tecnologia que proporcionarão a entrada principal para TROJENA. O desenvolvimento também inclui as "Residências Declives", que se situarão próximas da pista de esqui com vista para o lago, projetadas para se misturarem com a paisagem adjacente, bem como com as mansões luxuosas com vista panorâmica projetada para refletir a beleza do meio ambiente.

TROJENA também será composto de seis distritos: Entrada, Descoberta, Vale, Exploração, Relaxamento e Diversão, sendo todos projetados para oferecer atividades que atendem a uma série de gostos e necessidades. TROJENA será desenvolvido de acordo com as especificações arquitetônicas que consideram a sustentabilidade econômica, a preservação de todos os organismos vivos e a natureza. A região caracteriza-se pelo ar puro, pelas belas paisagens e pela diversidade climática, em que as temperaturas vão abaixo de zero no inverno, enquanto a temperatura média ao longo do ano permaneça 10 graus Celsius mais baixos do que em outras cidades na região.

TROJENA localiza-se no centro de NEOM, a 50 quilômetros da costa do Golfo de Acaba, numa região caracterizada pela cadeia de montanhas com os maiores picos na Arábia Saudita, em aproximadamente 2.600 metros acima do nível do mar. TROJENA visa mudar as percepções atuais de visitantes e moradores acerca dos serviços que podem ser fornecidos pelos recantos das montanhas, por meio do design excepcional, da arquitetura avançada e da tecnologia que integra a realidade com o mundo virtual.

Em 2022, a NEOM anunciará mais projetos com diferentes ideias, mas todas alinhadas com relação ao meio ambiente e à conquista do equilíbrio, pois a visão ambiciosa da NEOM busca moldar o futuro em que a questão de viver e a de trabalhar estejam integradas de forma sustentável.

A NEOM é um acelerador de progresso humano e uma perspectiva de como seria o Novo Futuro. Trata-se de uma região no noroeste da Arábia Saudita, no Mar Vermelho, construída a partir do zero como um laboratório vivo – um local onde o empreendedorismo traça o caminho desse Novo Futuro. Será o destino e o lar de pessoas que sonham alto e querem fazer parte da construção de um novo modelo de qualidade de vida excepcional, gerando negócios prósperos e reinventando a preservação ambiental.

A NEOM incluirá cidades e municípios, portos e zonas empresariais, centros de pesquisa, centros de esporte e entretenimento e destinos turísticos hiperconectados e cognitivos. Sendo um polo da inovação, empreendedores, líderes comerciais e empresas virão para pesquisar, desenvolver e comercializar novas tecnologias e empresas de forma revolucionária. Os moradores de NEOM incorporarão valores internacionais distintos e adotarão uma cultura de pesquisa, audacidade e diversidade – todos corroborados por uma legislação progressiva compatível com as normas internacionais e propícia para o crescimento econômico.

