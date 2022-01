Saramonic Blink900 : Le système de microphone sans fil à double canal 2,4 GHz redéfinit l'industrie

Conçu avec la nouvelle technologie DSP, Blink900 offre un son cristallin incroyable avec une latence ultra-faible de 6 ms à des distances allant jusqu'à 200 m.

Doté de avec deux canaux, il offre aux utilisateurs plus de solutions d'enregistrement, ils peuvent utiliser des émetteurs simples ou doubles et peuvent choisir le mode mono ou stéréo pour enregistrer chaque canal séparément pour une flexibilité ultime en post-production.

Le système est doté d'un impressionnant écran LCD aux couleurs vives qui intègre un capteur de lumière, de sorte que la luminosité de l'écran peut réagir automatiquement aux changements de l'environnement pour que l'utilisateur bénéficie toujours d'une expérience visuelle parfaitement nette, ou il peut modifier manuellement la luminosité entre 1 et 10 niveaux.

Livré avec plusieurs accessoires utiles, le système est une solution unique pour différents types de scénarios d'utilisation tels que le Vlogging, la diffusion en continu, le podcasting, les interviews, l'enseignement en ligne, etc. Et avec plusieurs types de câbles dans l'emballage, Blink900 peut se connecter à des caméras, des smartphones, des tablettes et des ordinateurs, etc.

Fonctions qui rendent l'expérience d'enregistrement audio encore meilleure

Autonomie de la batterie : conçu avec une batterie lithium-ion rechargeable avec jusqu'à 6 heures d'autonomie pour l'émetteur et le récepteur, tandis que le boîtier de charge peut fournir 3 fois la charge complète pour 18 heures d'utilisation.

Contrôle de gain flexible : Le contrôle de gain de niveau 0 à 6 vous permet d'adapter précisément la sortie à vos appareils. Blink900 peut vous aider à normaliser la sortie du signal capturé avec la fonction « Auto Gain ».

Accessoires haut de gamme : Le microphone cravate omnidirectionnel professionnel SR-DK3G de qualité supérieure inclus peut vous fournir un son cristallin, tout comme le micro intégré de l'émetteur.

Pour plus d'informations sur le Saramonic Blink900, visitez ici .

À propos de Saramonic

Saramonic est connue comme une entreprise créative et innovante avec une large gamme de microphones et d'équipements audio de qualité et de valeur à utiliser avec des caméras, des smartphones, des tablettes et d'autres appareils. Elle développe en permanence des produits innovants et créatifs pour aider les vidéastes et les créateurs de contenu à tous les niveaux, de l'amateur au professionnel, à produire du contenu avec le meilleur son possible.

