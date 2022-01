Saramonic Blink900: o sistema de microfone de canal duplo e sem fio de 2,4 GHz que redefinirá o setor

Feito com a nova tecnologia DSP, o Blink900 oferece um som cristalino incrível com 6 ms de latência ultrabaixa a distâncias de até 200 m.

Com a opção de canal duplo, ele oferece aos usuários mais soluções de gravação, como usar transmissores simples ou duplos e escolher os modos mono ou estéreo para gravar cada canal separadamente a fim de obter flexibilidade máxima na pós-produção.

O sistema vem com uma tela LCD colorida que impressiona. O sensor de luz integrado garante que o brilho da tela possa ser ajustado automaticamente de acordo com as mudanças no ambiente a fim de que o usuário tenha sempre uma experiência de visualização incrível e nítida. O brilho também pode ser ajustado manualmente entre os níveis de 1 a 10.

Com vários acessórios úteis, o sistema é a solução perfeita para diferentes cenários de uso, como Vlogging, streaming, podcast, entrevista, ensino on-line e muito mais. Os vários tipos de cabos que acompanham o Blink900 garantem a conexão com câmeras, smartphones, tablets, computadores, etc.

Funções que tornam a experiência de gravação de áudio ainda melhor

Duração da bateria: desenvolvido com uma bateria de íon de lítio recarregável com duração de até 6 horas para transmissor e receptor, e bateria portátil com carga suficiente para até três recargas completas para o total de 18 horas de uso.

Controle de ganho flexível: nível de controle de ganho de 0 a 6 permite que o usuário adapte a saída aos seus dispositivos com precisão. O Blink900 pode ajustar a saída do sinal capturado automaticamente com a função "controle de ganho automático".

Acessórios premium: o microfone de lapela premium SR-DK3G é omnidirecional, profissional e oferece um som cristalino, exatamente igual ao do microfone integrado do transmissor.

Para saber mais sobre o Saramonic Blink900, acesse aqui.

Sobre a Saramonic

A Saramonic é conhecida por ser uma empresa criativa e inovadora com uma ampla gama de microfones e aparelhos de áudio de alta qualidade para uso com câmeras, smartphones, tablets e outros dispositivos. Com o objetivo de dar suporte a videógrafos e criadores de conteúdo de todos os níveis, desde amadores até profissionais, ela está constantemente desenvolvendo produtos inovadores e criativos para que eles possam produzir conteúdos com o melhor áudio possível.

Entre em contato

com Diana Wu

Diretora de vendas

[email protected]

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1720443/Blink900_Dual_channel_2_4GHz_Wireless_Microphone_System.jpg

FONTE Saramonic

SOURCE Saramonic