SARS-CoV-2-Antigen-Selbsttest von Assure Tech erhält EU-CE-Zulassung und trägt weiterhin zur globalen Epidemieprävention und -kontrolle bei

HANGZHOU, China, 9. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Vor kurzem hat das SARS-CoV-2 Antigen Nasal Test Kit (Selbsttest), welches unabhängig von Assure Tech (Hangzhou) Co. (nachstehend „Assure Tech" genannt) entwickelt wurde, die CE-Zertifizierung der EU erhalten. Das Produkt kann in allen EU-Ländern und in den Ländern, die die EU-Zertifizierung akzeptieren, verkauft werden.