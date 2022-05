Test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 do samokontroli firmy Assure Tech uzyskał unijny certyfikat CE i przyczyni się do dalszego zapobiegania i kontroli pandemii

Antygenowy zestaw testowy do nosa w kierunku SARS-CoV-2 jest testem immunologicznym opartym o odczynnik do detekcji stosowanym do ilościowego rozpoznania białka nukleokapsydu wirusa SARS-CoV-2 w wydzielinie nosa, który wspomaga ocenę stanu infekcji i diagnozę kliniczną SARS-CoV-2 i jest odpowiedni w sytuacji wystąpienia objawów wskazujących na SARS-CoV-2 (7 dni), zakażeń bezobjawowych i potencjalnych infekcji SARS-CoV-2 związanych z innymi epidemiami.

W porównaniu z innymi zestawami testowymi, antygenowe produkty do samokontroli w kierunku SARS-CoV-2 firmy Assure Tech są łatwe do wykonania. Wymagane są tylko dwa kroki pobrania próbki i badania i nie ma potrzeby korzystania z jakiegokolwiek sprzętu do badań. Wynik o wysokiej dokładności jest dostępny już po 15 minutach. Specjalny, opatentowany projekt przypominający pióro ułatwia korzystanie i ogranicza ryzyko zanieczyszczenia próbki podczas badania. Produkt zaprojektowano do samodzielnego pobierania próbek z nosa i pozwala rodzinom i pojedynczym osobom wykonać szybkie badanie w domu.

Od wybuchu pandemii firma Assure Tech zintensyfikowała swoją działalność badawczo-rozwojową i opracowała szereg produktów do wykrywania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 spełniających wymogi różnych sytuacji. Produkty sprzedawane są głównie do Europy, Azji, Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej i na inne rynki.

Assure Tech zawsze dążył do zapewniania najwyższej jakości produktów w dziedzinie zdrowia. Uzyskanie unijnego certyfikatu CE przez test antygenowy SARS-CoV-2 do samokontroli jeszcze bardziej wzbogaca ofertę firmy w zakresie pełnej gamy rozwiązań do wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Assure Tech jest odpowiedzialnym chińskim przedsiębiorstwem biofarmaceutycznym, które nieprzerwanie wspiera światową walkę z pandemią koronawirusa.

W sprawie zapytań prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Zagranicznej: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1805614/image.jpg

SOURCE Assure Tech